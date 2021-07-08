Turgutluspor'da Kazım Akgün imzayı attı



TURGUTLU, (DHA) MİSLİ.com 2'nci Lig ekiplerinden Turgutluspor'da Abdullah Ercan'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Kazım Akgün, resmi sözleşmeyi imzaladı.

Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde Başkan Taner Kestaneci ile görüşen genç teknik adam, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kazım Akgün, törende, "Turgutluspor'dan teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettim. Turgutlusporumuzun başarısı için çalışmaya başlayacağız. Turgutluspor hem Turgutlu için hem de Türk futbolu için önemli bir kulüp. Bu kulübü en üst seviyelere taşımak için canla başla çalışacağız. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlısı olsun. Bana ve ekibime güvenen başkan Taner Kestaneci ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim" dedi.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ise, "Kazım Akgün hocamız ile görüşmemiz kısa sürdü. Hemen teklifimizi kabul etti. Hocamıza yeni görevinde başarılar dilerim. Hocamızın başarılı olacağına inancımız tam. Anlaşma her iki taraf için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Taner Kestaneci, "Hocamızın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayacağız. En kısa sürede kadromuza kaliteli oyuncular takviye edip, yeni sezonda kulübümüzü hak ettiği yere taşıyacağız. Turgutluspor taraftarımızı yeni sezonda alacağımız başarılı sonuçlarla mutlu edecek bir kadro kuracağız" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu DHA

2021-07-08 10:08:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.