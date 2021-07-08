Manisa'da 137 kök kenevir ele geçirildi

Manisa’nın Akhisar ve Ahmetli ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, yasa dışı ekilmiş toplam 137 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ü.Ö. (50) isimli şahsa ait mısır tarlasında yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı. 36 dönümlük mısır tarlasında yapılan aramada 84 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Mısır tarlasının bakımını yapan H.G’nin (38) ise "uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma, satın alma, kabul etme" suçundan suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli H.G’nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, şeffaf poşete sarılı 10 gram skank (skunk) ve içmeye yarayan bong aparatı bulundu. Gözaltına alınan H.G., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi Hacıömerli mevkiinde de Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucu ormanlık alana yasa dışı kenevir bitkisi ekildiği belirlendi. Bölgede yapılan aramada boyları 30 cm ile 150 cm uzunluğunda değişen 53 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapan şahıs veya şahısların tespiti için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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