Kırsal yerleşim yerlerindeki gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak, bağımlılıklardan uzak durarak spora yönelimlerini ve toplumda paylaşma ruhunun arttırılması amacıyla “Manisa’nın Gençlik Kumbarası” projesi hayata geçirildi.
Manisa Valiliği, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Manisa’nın kırsal alanlarında yaşamını sürdüren gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına yönelik kütüphaneler oluşturularak, buralardaki çocukların kitap ve oyuncak ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Proje kapsamında 17 ilçeye kumbaralar konularak kitap ve oyuncak biriktirilecek. Gençlik Merkezlerinde görevli olan gençlik liderleri tarafından kumbarada biriken kitap ve oyuncaklar toplanacak, kontrol edildikten sonra çocuklara ulaştırılacak. Proje kapsamında her ay bir köy okuluna gidilerek bir kütüphane oluşturulacak.
Gençlere paylaşma bilinci ve sorumluluğunu kazandırmanın amaçlandığı proje ile ihtiyacı olmayan kitap ve oyuncaklara bir başkasının ihtiyacı olabileceği düşüncesini aşılamak, ortak kullanılan kitap ve oyuncaklar sayesinde sosyalleşmeyi ve kaynaştırmayı artırmak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak, gençlik merkezlerinin tanınırlığını artırmak, gençlik merkezinden hizmet alan gençlerin sayısını artırmak ve çocukların üstün yararı gözetilerek iyi olma hallerinin desteklenmesini sağlamak hedefleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.