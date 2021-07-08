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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli’de asfalt çalışmaları hız kazandı

İHA

Salihli’de asfalt çalışmaları hız kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde GökçeköyÇapaklıEldelekSüleymaniye güzergahında 21 kilometrelik asfalt çalışmasına başladı.
2021 yılı asfalt sezonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda görev, yetki ve sorumluluk alanındaki 1200 kilometrelik yolda asfalt atımı gerçekleştirecek olan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Salihli ilçesinde çalışmalarını başlattı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte ekiplerin düzenleme yaptığı noktada incelemelerde bulundu. İncelemelere Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Orçun Abalı, Gökçeköy Mahalle Muhtarı Süleyman Babacan, Çapaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Us, Eldelek Mahalle Muhtarı Akın Ünal ve Süleymaniye Mahalle Muhtarı Rauf Özer de eşlik etti. Süleymaniye Mahallesi güzergahında gerçekleştirilen incelemelerin ardından bölge muhtarları yapılan yol çalışmaları hakkında görüşlerini dile getirdi. Yıllardır sorun yaşanan yolun genişletildiği ve asfaltlandığı için mutlu olduğun ifade eden muhtarlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve ekiplere teşekkür etti.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “2021 asfalt programı kapsamında Salihli ilçemizde yürüttüğümüz çalışmaları inceliyoruz. Salihli ile Gördes arasında senelerdir el atılmayan, karayolu niteliğinde mevcut bir yol olmamasından dolayı burada çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla iki ilçeyi birbirine bağlamak üzere beton yol çalışmasını başlattık. Çalışmamız, şu anda Gördes Salihli sınırına ulaşmak üzere. Bu 40 kilometrelik beton yolun devamında yol çalışması şu anda yürüttüğümüz noktadan geçecek. Burada doğrudan 6 mahallemize, dolaylı olarak 20 mahallemize hizmet veren 21 kilometrelik bir güzergah üzerinde satih kaplama çalışması yapıyoruz. Ciddi bir temel çalışması, koruge boru çalışması, devamında yıkanmış mıcırlarımızla 1. kat çalışmasını yapmaktayız. ÇavluÇapaklıEldelek mahallelerinin bulunduğu bölgeye hizmet veren, Adala Karataş bölgesi olarak bilinen bölgede 21 kilometrelik çalışmayı başlatmış bulunmaktayız. En kısa zamanda bölge halkının hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.
Yol çalışmasının hayırlı olmasını dileyen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da “Köylü milletin efendisidir sözünü özellikle uygulayan bir belediyeyiz. Cengiz Başkanımızın talimatları ile kırsalda her türlü desteği veren bir belediyeyiz. Bu senede hedefimiz büyük. İl genelinde 1200 kilometre yol çalışması yapacağız. Mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızı memnun edebiliyorsak, biz çok mutlu oluyoruz. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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