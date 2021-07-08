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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli Kent Müzesi gençlik kampı öğrencilerini ağırladı

İHA

Salihli Kent Müzesi gençlik kampı öğrencilerini ağırladı

Salihli Belediyesi tarafından 2015 yılında aslına uygun olarak restorasyonu yapılan ve bugüne kadar binlerce kişinin ziyaret ettiği Kent Müzesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Kırkağaç’ta düzenlediği ‘Bir Kardeşlik İklimi Gençlik Kampları’na katılan öğrencileri ağırladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gençlik kamplarından biri olan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şehzadeler, Kırkağaç Gençlik ve İzcilik Doğa Kampı öğrencileri, Manisa ve ilçelerinin tarihi ve kültürel değerlerini tanımak ve yerinde görmek amacıyla Salihli’yi ziyaret etti. Samsun, Sinop, Hatay, Şanlıurfa, Denizli, Burdur, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Aksaray, Niğde ve Nevşehir’den gelerek kampa katılan 130 öğrenci, gençlik liderleriyle birlikte Salihli Belediyesi Kent Müzesi ve Sart Mahallesini gezdi.
Salihli’nin kültür, sağlık ve doğa turizmi açısından birçok güzelliğe sahip olduğunu belirten Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ekrem Aysu, "Salihli Belediyesi olarak ilçemizin tüm güzelliklerini tanıtmak için çalışmalar yapıyoruz. Belediyemize ait Kent Müzesi de aslına uygun bir şekilde restore edilerek gelen ziyaretçilere bu yörede yaşanan kültürü tanıtıyor. Geçmişin günümüze taşındığı Kent Müzesinde, sizleri ağırlamak bizleri de çok mutlu etti” dedi.
Kent Müzesinde sergilenen eserleri ve geçmişi yansıtan objeleri çok beğendiklerini dile getiren öğrenciler, hayranlıkla gezdikleri müzede bol bol hatıra fotoğrafı çekilerek ziyaretten dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkürlerini iletti.

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