Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin ve 1 üye, kazada yaşamını yitirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin ve 1 üye, kazada yaşamını yitirdi

DHA

Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin ve 1 üye, kazada yaşamını yitirdi


Serkan ÖZDEMİRErdinç ALKAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, hurdaya dönen hafif ticari araçtaki Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin (43) ile sendika üyesi Ali Faik İnter (35) hayatını kaybetti.
Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve sendika üyesi Ali Faik İnter, Manisa'nın Soma ilçesindeki özel kömür ocağından 15 yıldır tazminatını alamayan maden işçileri için 4 Temmuz'da gittikleri Ankara'dan dün gece dönmek üzere yola çıktı. Ali Faik İnter yönetimindeki 45 YC 0299 plakalı hafif ticari araç, saat 04.00 sıralarında, AkhisarKırkağaç yolu Bakır Mahallesi kavşağında kontrolden çıkarak, taklalar attı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, hurdaya dönen hafif ticari araçtaki Ali Faik İnter ile Tahir Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İnter ve Çetin'in cansız bedenleri, savcı ve polisin incelemelerinin ardından Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü, buradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kırkağaç Serkan ÖZDEMİR Erdinç ALKAN
2021-07-09 10:17:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaza geçiren sendika genel başkanı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kaza geçiren sendika genel başkanı hayatını kaybetti
Kiraladıkları arazide kenevir yetiştirmişler
YEREL HABERLER Kiraladıkları arazide kenevir yetiştirmişler
Manisa'da kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da kenevir operasyonu
Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek ...
Alaşehir Belediye Başkanı Öküzcüoğlu'nun acı günü
YEREL HABERLER Alaşehir Belediye Başkanı Öküzcüoğlu'nun acı günü
Down sendromlu gencin polislerle tanışma hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Down sendromlu gencin polislerle tanışma hayali ...
Çimentepe Mahallesinin 50 yıllık su sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Çimentepe Mahallesinin 50 yıllık su sorunu çözüldü
Salihli Kent Müzesi gençlik kampı öğrencilerini ağırladı
YEREL HABERLER Salihli Kent Müzesi gençlik kampı öğrencilerini ...
Manisa Büyükşehir ağaç seferberliğine devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir ağaç seferberliğine devam ediyor
'Sağlık Okuryazarlığı ile Kaliteli Yaşam' projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER 'Sağlık Okuryazarlığı ile Kaliteli Yaşam' projesi ...
Büyükşehir personeline performans esaslı bütçe eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir personeline performans esaslı bütçe ...
Salihli’de asfalt çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Salihli’de asfalt çalışmaları hız kazandı
Develi'de yeni yatırımların temeli atıldı
YEREL HABERLER Develi'de yeni yatırımların temeli atıldı
İl Göç Kurulu Toplantısı Vali Karadeniz başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER İl Göç Kurulu Toplantısı Vali Karadeniz başkanlığında ...
Başkan Bilgin devreye girdi, 8 yıldır atıl halde olan sondaj hizmete açıldı
YEREL HABERLER Başkan Bilgin devreye girdi, 8 yıldır atıl halde olan ...
'Manisa’nın Gençlik Kumbarası' projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER 'Manisa’nın Gençlik Kumbarası' projesi hayata ...
Manisa'da 137 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 137 kök kenevir ele geçirildi
Aigai'de gladyatör dövüşleri yapılıyormuş
YEREL HABERLER Aigai'de gladyatör dövüşleri yapılıyormuş
Turgutluspor'da yeni teknik direktör Kazım Akgün imzayı attı
YEREL HABERLER Turgutluspor'da yeni teknik direktör Kazım Akgün ...
Vatandaşların güvenliği için sulama kanalı etrafına tel örgü çekildi
YEREL HABERLER Vatandaşların güvenliği için sulama kanalı etrafına ...
Yunusemre Belediyesi ve UNCHR mültecilerin yanında
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi ve UNCHR mültecilerin yanında
Mütevelli’de dönüşüm devam ediyor
YEREL HABERLER Mütevelli’de dönüşüm devam ediyor
Yunusemreli wushucular Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Yunusemreli wushucular Türkiye şampiyonu oldu
Mısır tarlasına ekili 84 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Mısır tarlasına ekili 84 kök kenevir ele geçirildi: 1 ...