Manisa FK'da Ümit'e veda

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MANİSA, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi Afyonkarahisar kampını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, geçen sezon 2'nci Lig'deki şampiyon kadrosundan Ümit Kurt'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, 1.5 yıldır forma giydiği takımda geçen sezon 23 maçta görev yapan 30 yaşındaki futbolcu için teşekkür mesajı yayınladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-07-09 10:19:15



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