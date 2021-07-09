Yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı

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Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde jandarmanın yol kenarında bulduğu 'kukumav' cinsi baykuş, tedavisinin ardından Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Akhisar İlçe jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kayalıoğlu Mahallesi'nde devriye görevi sırasında yol kenarında yaralı baykuş buldu. Kanadından yaralı olduğu için uçamayan 'kukumav' cinsi baykuş, veterinere götürüldü. Burada tedavisi yapılan baykuş, doğal ortamına bırakılmak üzere Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR

2021-07-09 15:17:49



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