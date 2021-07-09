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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunuskent Kitap Kahve açıldı

İHA

Yunuskent Kitap Kahve açıldı

Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Kent Konseyi ve Manisa Kent Kültürü Derneği’nin (MAKENT) katkıları Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın proje ve hibe destekleriyle Yunuskent Kitap Kahve açılışı gerçekleştirildi.
Türkiye’ye örnek projelere imza atan Yunusemre Belediyesi, yaptığı güzel çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Yunusemre Kent Konseyi binasında kitap kahvenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Bilir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları, Manisa Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, Manisa Gençlik ve Spor Müdürlüğü Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Birimi Şube Müdürü Ahmet Tevfik Sezer, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Muhasebe Şube Müdürü Güngör Aslan, Proje Koordinatörü Büşra Ulu, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, “Kitap Kafe, Manisa Kent Kültürü Derneği olarak kurduğumuz, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hibeleri ile desteklenen bir proje. Manisa Kent Kültürü Derneği’ni Kent Konseyi olarak yapamadığımız projeleri yapabilmek için kurduk. Bir kısmı hibe, çok daha fazlası bağışlar ile desteklenen bir kütüphane oluşturduk. Bütün kitaplarımızı kütüphane programına kaydettik. Burası bir kültür evi. Gençlerin, Manisalıların buluştuğu bir yer olacak. Klimalı ortamda kahvesi çayı olan interneti bulunan güzel bir yer. Bu kafe tüm Manisalılara hayırlı olsun. Bu kitap kafeden önümüzdeki dönemde daha çok faydalanmaya kitaplarınızı kitap dostlarınızla paylaşmaya davet ediyorum” dedi.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, içerisinde çok büyük eserlerin olduğu büyük bir eğitim yuvasını hizmete kazandırdıklarını belirterek “Yunusemre Kent Konseyimizin binasında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteklediği Manisa Kent Kültürü Derneğimizin de katkılarıyla bir kitap kafeyi burada açıyoruz. Başta Kent Konseyi Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim. Bizim en büyük derdimiz gençlerimizi, insanımızı okumaya sevk etmek. Maalesef biz az okuyan bir milletiz. Onun için bu tür yerlerin teşvik edilmesi gerekiyor. Burada öğrencilerimiz hem ders çalışıyor hem de vakitlerini güzel değerlendiriyor. Biz Türk Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesi ile yaptığımız protokol ile Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi içerisinde onlara da yer verdik. İçerisinde çok büyük eserlerin olduğu büyük bir eğitim yuvası. Bir kitap kafeyi de orada açıyoruz. Çok güzel bir eğitim mekanını da orada faaliyete sokacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile beraber Yunus Emre Millet Çarşısı’nın 3. katında ilçe halk kütüphanesini açacağız. Yine Millet Çarşısı’nın 3. katında Türkiye’nin en büyük bilim merkezini açmış olacağız. Ayrıca Osmanlı Müzesi’ni de Yunus Emre Kültür Park içerisinde açacağız. Yapılan çok iş var. Yapılacak da birçok çalışma var. Bizler rutin hizmet yaparken insanın kalbine ve zihnine değer katacak çalışmalara da imza atıyoruz. Hem geleceğe hazırlanacak hem de geçmişi ile değerlerini bilen geleceğe hazırlanan böyle bir nesle de yatırım yapmak gerekiyor. Buranın açılmasında Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Kent Konseyimize ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Yeni Mahalle, Malta Yolu Caddesi, no:18 adresinde bulunan kitap kahve tüm kitapseverleri bekliyor.

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