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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli’deki üreten kadınlara ekipman desteği

İHA

Salihli’deki üreten kadınlara ekipman desteği

Salihli Belediyesinin ortak olarak yer tahsis ettiği S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan tarafından ziyaret edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın kooperatiflerini desteklemeye yönelik Zafer Kalkınma Ajansı ve SOGEP kapsamında hazırlanan 'Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor' projesi kapsamında, proje ortaklarından S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine profesyonel üretim makineleri ve mutfak ekipmanları teslim edildi. Hibe destekli proje kapsamında proje ortaklarından S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne üretim yapabilmeleri, istihdamda var olabilmeleri ve sosyal gelişmeyi desteklemek amacıyla profesyonel üretim makineleri ve mutfak ekipmanları Kooperatif Başkanı Yasemin Ademoğlu ve kooperatif üyelerine teslim edildi. Kooperatif Başkanı Ademoğlu, Büyükşehir heyetine kooperatifi gezdirerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“Destek olmaya devam edeceğiz”
Büyükşehir heyeti ile birlikte kadın kooperatifini ziyaret eden Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Üreten kadınlarımızın aile bütçelerine katkı sağlamalarına destek olmak için Belediyemiz ortaklığında kurulan ve Belediyeye ait Kavaklı Kafeterya olarak bilinen yeri kooperatifimize tahsis ettik. Özellikle kırsal mahallerimizde yaşayan üretken kadınlarımızın yetiştirdikleri ürünleri ve el emeklerini kadın kooperatifimizin aracılığıyla pazarlamalarına destek oluyoruz. Sosyal belediyecilik ilkemizle, üreten kadınlarımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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