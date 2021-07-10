Manisa FK’da Özgür Çek sözleşme imzaladı

20212022 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli sol bek oyuncusu Özgür Çek ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

20212022 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli sol bek oyuncusu Özgür Çek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Başkanvekili Engin Anlı’nın yer aldığı imza töreninde konuşan Özgür Çek, “Manisa Futbol Kulübü’nü daha önceden takip ediyordum. Hedefleri olan önemli bir kulübe geldim. Umarım ben de Manisa FK’nın şampiyonluklarına, hedeflerine en iyi şekilde katkı sağlarım ve hem kendi adıma hem de camiamız adına güzel bir sezon olur. Taraftarlarımızla birlikte hedefimize ulaşmak istiyoruz” dedi.

İmza töreninde konuşan ve Özgür Çek’in takıma güç katacağını vurgulayan Başkanvekili Engin Anlı, “Özgür çok tecrübeli, üst liglerde uzun yıllar forma giymiş önemli bir oyuncu. Yeni sezonda aramızda olacağı için mutluyuz. Takımımıza güç katacak bu transferin hem camiamıza hem de Özgür’e hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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