TDP lideri Sarıgül, Manisa'da il kongresine katıldı



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tarım, teknoloji, turizm, tekstil ve tasarruf ile Türkiye'yi kurtaracaklarını söyledi.

Manisa'ya gelen TDP lideri Sarıgül, partisinin il kongresine katılmak üzere Şehzadeler ilçesindeki Manisa Öğretmenevi'ne geçti. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Hüseyin Sürel, güven tazeledi. Kongrede konuşan Sarıgül, partisinin '5T formülü'nü açıkladı. Sarıgül, "Bu 5T formülünü çok iyi bir şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Türkiye'mizin kurtuluşu 5T formülündedir. Tarım, teknoloji, turizm, tekstil, tasarruf. Tarımda 1 numara olacağız. Hollanda'ya bakıyoruz. Bizim Konya kadar yüz ölçümü var. Tarım ve hayvancılıktan elde ettiği gelir bütün Türkiye'mizin ihracatına bedel. Dün Çankırı'daydım. Baktım arazi çok ama arazi ağlıyor. Arazi bozkır olmuş. Arazi çok, eken biçen yok. Çünkü çiftçiye alım garantisi yok. Araştırdım baktım. Suudi Arabistan'a giden en fazla hacılarımız bizim hacılarımız. En fazla kurbanı kesenler de bizim hacılarımız. En fazla hacı bizden gidiyor, en fazla kurban bizden kesiliyor ama Suudi Arabistan o kurbanlıkları Endonezya'dan alıyor. O temasları yapacağız. İnşallah oraya bizim topraklarımızdaki kurbanlıklar gidecek. Bugünkü iktidardan yurttaşlarımız memnun değil ama devletimizi bugüne kadar teslim edecekleri bir siyasi parti yoktu. İşte o parti artık Türkiye Değişim Partisi'dir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Merkez Ersan ERDOĞAN

2021-07-10 17:51:21



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