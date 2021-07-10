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Sarıgül muhalefet partilerini yetersiz buldu Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: “Diğerleri 10 defa seçime girdi başarı elde edemediler”

İHA

Sarıgül muhalefet partilerini yetersiz buldu Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: “Diğerleri 10 defa seçime girdi başarı elde edemediler”

Manisa’da partisinin olağan genel kuruluna katılan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “İktidarın enerjisi bitti ama bugüne kadar iktidarı gönderecek kimse yoktu. Diğerleri 10 defa seçime girdi başarı elde edemediler” dedi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Manisa’daki olağan genel kuruluna katıldı. Divan seçimi sonrası konuşan Türkiye Değişim Partisi Manisa İl Başkanı Hüseyin Sürel, genel kurulun hayırlı olmasını diledi. Genel kurulda konuşan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidara geldikleri uygulayacakları formülleri açıkladı. Sarıgül, “Bütün teşkilat başkanlarımla, bütün kadın kolları başkanlarımla bu 5 T formülünü çok iyi çalışmamız gerekiyor. Türkiyemizin kurtuluşu bu 5T formülündedir. Bu 5T formülü; tarım, teknoloji, turizm, tekstil ve tasarruf Tarımda bir numara olacağız. Çünkü Hollanda’ya bakıyoruz. Konya kadar yüzölçümü var. Tarımdan ve hayvancılıktan elde ettiği gelir bütün Türkiyemizin ihracatına bedel. Dün Çankırı’da baktım arazi çok ama arazi bozkır olmuş eken biçen yok. Hayvancılık muazzam bir noktada. Araştırdım baktım Suudi Arabistan’a en fazla giden bizim hacılarımız. En fazla kurbanı da bizimkiler kesiyor. Ama bakıyoruz ki Suudi Arabistan kurbanlıkları Endonezya’dan alıyor. Oraya inşallah bizim topraklarımızdaki kurbanlıklarımız gidecek” dedi.

“Diğerleri 10 defa seçime girdi başarı elde edemediler”
“Türkiye Değişim Partisinin yolu dosdoğrudur" diyen Sarıgül, "Kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. İktidarın enerjisi bitti ama bugüne kadar iktidarı gönderecek kimse yoktu. Diğerleri 10 defa seçime girdi başarı elde edemediler. Çok dolaşıyorum Türkiye’yi. Bugünkü iktidardan vatandaşlarımız memnun değil ama devletimizi teslim edecekleri bir siyasi parti yoktu. Ama artık o parti Türkiye Değişim Partisidir” ifadelerini kullandı.
Sarıgül konuşmasının ardından seçime giren mevcut başkan ve başkan adayı Hüseyin Sürel ve ekibini tebrik etti.

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