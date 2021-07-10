Üzerindeki uyuşturucuyu satarken yakalandı

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsı uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı.

Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesinde yaşayan bir şahsın Saruhanlı'ya gelerek uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti. K.Ş. isimli şüpheliyi takibe alan ekipler ilçeye bağlı Yılmaz Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla yanında bulunan O.D. isimli şüpheliyle birlikte yakaladı. K.Ş.'nin üzerinde yapılan aramalarda ceketinin sol cebinde 1 adet naylon poşet içerisinde 50 ila 100 gram arası esrar maddesi, 4 adet beyaz kağıt içerisine sarılı vaziyette fişek olarak tabir edilen satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Ş. ve O.D., alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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