Kendisi de şiddet gören kadın polisten 'kadına şiddet kitabı': Sessiz Kalma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendisi de şiddet gören kadın polisten 'kadına şiddet kitabı': Sessiz Kalma

DHA

Kendisi de şiddet gören kadın polisten 'kadına şiddet kitabı': Sessiz Kalma


Ersan ERDOĞAN-Serkan ÖZDEMİR/MANİSA, (DHA)- MANİSA Soma'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Özlem Özbek (42), mesleğinde karşılaştığı şiddet olaylarından yola çıkıp 'Sessiz Kalma' adlı bir kitap yazdı. Kendisinin yaşadığı şiddete de kitabında yer veren Özbek, "Şiddete sessiz kalma gibi bir lüksümüz yok. Hep birlikte taşın altına elimizi koymalıyız" dedi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 22 yıllık polis memuru, 3 çocuk annesi Özlem Özbek, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ndeki görevinde şahit olduğu şiddet olayları ve edindiği tecrübeleri, 'Sessiz Kalma' adlı kitabında topladı. Özbek, büroya başvuran kadınların önerisiyle yazdığı kitabında, Türk toplumunda ve İslamiyet'te kadının yeri, fiziksel şiddetin yanında duygusal, cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddet, KADES uygulaması, kadın sığınma evleri ve kadın haklarının korunmasına yönelik kanunlara kadar birçok konuya değindi.
'KADINLAR OKUSUN, BU KİTAP REHBER OLSUN'
Kitabıyla kadınlara yol göstermeyi hedeflediğini söyleyen Özbek, görevi süresince çok sayıda kadına şiddet olayıyla karşılaştığını dile getirerek, "Bir gün müracaat için gelen bir kadın, yaşadıklarını anlattı, sonra bana 'Siz de birçok şeye şahit oluyorsunuz. Bunları anlatın, insanlar bilsin, kadınlar okusun. Bize ne yapmamız gerektiğini anlatın ki, şiddete uğradığımızda bu kitap rehber olsun' dedi. O gün birikimlerimi bir kitapta toplamaya karar verdim" diyerek kitabın çıkış noktası anlattı.
'KADINLARA FAYDALI OLMAK İSTEDİM'
"Birikimlerimi yazarak kadınlara faydalı olmak istedim" diyen Özbek şunları söyledi:
"Kitapta, kadının Türk toplumundaki, Osmanlı'daki, İslamiyet'teki, Avrupa'daki yeri var. Görev yaptığım büroya gelen müracaatlardan örnek olaylar ortaya koydum. Kadınlarımız genellikle şiddeti fiziksel algılıyorlar ama böyle olmadığını, aslında şiddetin birçok türünün olduğunu, fiziksel, ekonomik, cinsel, duygusal şiddetin de birer şiddet türü olduğu anlatılıyor. Kadınlara yol göstermek istedim. Şiddete uğrayan bir kadının neler yapabileceğini, KADES uygulamasının ne olduğunu, kadın sığınma evlerine giden bir kadının ne gibi hizmetlerden faydalandığını, Türk kadınının hangi kanunlarla koruma altında olduğunu açıkladım. Kitabın en son kısmında güçlü kadın profilini çizmek istediğim için Türk ve dünya tarihindeki örnek kadın modellerden bahsettim."
'YAŞADIĞIM ŞİDDETİ DE ANLATTIM'
Kitabını kadınlara, özellikle de şiddete maruz kalan kadınlara armağan ettiğini vurgulayan Özbek, "Kitapta kendi hikayemden de bahsettim. Fiziksel şiddete uğramadım ama kadın, farkında olmadan duygusal şiddete de, ekonomik şiddete de uğruyor. Benim de yaşanmış bir hikayem kitapta var. Şiddete sessiz kalma gibi bir lüksümüz yok, hep birlikte taşın altına elimizi koymalıyız. Özellikle kadının toplumda bilinçlenip, farkındalığı için, hep birlikte şiddet bitinceye kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.
KİTAP, DESTEK GÖRDÜ
Psikolojik danışman Gülşah Arıkan, bu kitabı topluma kazandırdığı için Özlem Özbek'e teşekkür etti. Arıkan, "Şiddet konusu toplumun kanayan yarası ve çok sık şiddeti konuşuyoruz. Ancak Özlem Hanım sadece kitabında konuşmakla kalmamış çözümlerini de göstermiş. Kadınların başvurabileceği yolları bize anlatmış. Bu noktada bizim karanlığımıza ışık tuttuğu için kendisine çok teşekkür ediyorum ve kadınlara sessiz kalma diyorum" görüşlerini aktardı.
Soma'da öğretmenlik yapan Melda Aslı da, "Özlem Hanım'ın kitabını ilk yazdığında heyecanla okudum. Bir kadın ve bir eğitimci olarak içinde kendimden de çok güzel parçalar buldum. Şiddeti hiçbir zaman normalleştirmemeliyiz. Eğitim önce ailede başlıyor. Kesinlikle şiddete karşı çıkmalıyız" dedi.
Sosyal Hizmet Çocuk Gelişim Uzmanı Esra Kurtuluş ise, "Özlem Hanım, kitabında konu aldığı şiddete yönelik cümleleriyle kadınlarımıza ışık olmuştur. Şiddet, insanın ömür boyunca kanayan yarasıdır ve bu anlamda şiddeti yaşayan kadınlara biraz olsun merhem olmak ve kadınlarımıza aydınlık bir şekilde yol açmayı güdülediği için kendisine müteşekkiriz. Kanatlarımızı açık tutmalıyız, açık tutmak zorundayız. Zira çırpınmayınca gökyüzü kimseye verilmiyor" diye konuştu.
Soma'da gazetecilik yapan Şeref Öksün de bir erkek olarak, Özlem Özbek'in kitabını beğenerek okuduğunu söyledi. Öksün, "Bu kitabı sadece kadınların değil, erkeklerin de okuması gerektiğini düşünüyorum. Biz kadınlara, çocuklara, hayvanlara yönelik şiddete ve şiddetin her türlüsüne karşıyız" görüşünü aktardı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Ersan ERDOĞANSerkan ÖZDEMİR
2021-07-11 12:02:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Acıbadem yolunda sorunlar çözüldü
YEREL HABERLER Acıbadem yolunda sorunlar çözüldü
Üzerindeki uyuşturucuyu satarken yakalandı
YEREL HABERLER Üzerindeki uyuşturucuyu satarken yakalandı
Turgutlu Belediyesi Zabıtası'ndan dilenci operasyonu
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi Zabıtası'ndan dilenci operasyonu
Başkan Çelik temizlik filosunun yeni aracını tanıttı
YEREL HABERLER Başkan Çelik temizlik filosunun yeni aracını tanıttı
AFAD'tan 1517 metrede arama kurtarma ekiplerine eğitim
YEREL HABERLER AFAD'tan 1517 metrede arama kurtarma ekiplerine ...
Karamollaoğlu: Türkiye'nin temel problemi zihniyet problemidir
YEREL HABERLER Karamollaoğlu: Türkiye'nin temel problemi zihniyet ...
Sarıgül muhalefet partilerini yetersiz buldu Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: “Diğerleri 10 defa seçime girdi başarı elde edemediler”
YEREL HABERLER Sarıgül muhalefet partilerini yetersiz buldu Türkiye ...
TDP lideri Sarıgül, Manisa'da il kongresine katıldı
YEREL HABERLER TDP lideri Sarıgül, Manisa'da il kongresine katıldı
Manisa’da bonzai operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Manisa’da bonzai operasyonu: 1 tutuklama
Manisa Futbol Kulübü Özgür Çek'le anlaştı
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü Özgür Çek'le anlaştı
Manisa FK’da Özgür Çek sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Manisa FK’da Özgür Çek sözleşme imzaladı
Kaybolan engelli kadını jandarma ekipleri buldu
YEREL HABERLER Kaybolan engelli kadını jandarma ekipleri buldu
Manisa'da baraj suları tahliye edilince balıklar telef oldu
YEREL HABERLER Manisa'da baraj suları tahliye edilince balıklar ...
Salihli OSB’den sıfır atık hamlesi
YEREL HABERLER Salihli OSB’den sıfır atık hamlesi
Kazada ölen maden işçisi ve sendika sorumlusu defnedildi
YEREL HABERLER Kazada ölen maden işçisi ve sendika sorumlusu ...
MASKİ Daire Başkanı Hayri Okkalı’nın acı günü
YEREL HABERLER MASKİ Daire Başkanı Hayri Okkalı’nın acı günü
Manisa'da değeri 8 milyar 705 milyon lira olan 406 kamu yatırımı projesi uygulanıyor
YEREL HABERLER Manisa'da değeri 8 milyar 705 milyon lira olan 406 ...
Salihli’deki üreten kadınlara ekipman desteği
YEREL HABERLER Salihli’deki üreten kadınlara ekipman desteği
Yunuskent Kitap Kahve açıldı
YEREL HABERLER Yunuskent Kitap Kahve açıldı
SMA hastası İrem Nur bebek için Turgutlu tek yürek oldu
YEREL HABERLER SMA hastası İrem Nur bebek için Turgutlu tek yürek ...
Suyun tahliye edildiği barajdan balık ölülerini sepetlerle topladılar/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Suyun tahliye edildiği barajdan balık ölülerini ...
Yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı
Başkan Öküzcüoğlu’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Başkan Öküzcüoğlu’nun babası son yolculuğuna ...
Yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı Jandarma ekipleri yaralı baykuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti
YEREL HABERLER Yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı Jandarma ekipleri ...