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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bisiklet tutkunları Yoğurtçu Kalesi'ne pedal çevirdi

İHA

Bisiklet tutkunları Yoğurtçu Kalesi'ne pedal çevirdi

Yunusemre Belediyesi, bisiklet sporuna destek veren derneklerle birlikte “Yoğurtçu Kalesi Tarih ve Çevre Turu” isimli etkinlik düzenlendi. Etkinlikte bisiklet tutkunları şehir merkezinden başlayarak Yoğurtçu Kalesine pedal çevirdi.
Yunusemre Belediyesi, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spil Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Manisa Otizm Derneği ve Yunusemre Kent Konseyi ortaklığında “Yoğurtçu Kalesi Tarih ve Çevre Turu” düzenlendi. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can , Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, dernek temsilcileri ve bisiklet tutkunları katıldı. Şehir merkezinden başlayan etkinlikte bisikletçiler Yoğurtçu Kalesi’ne kadar pedal çevirdi. Otizmli çocuklarında katıldığı etkinlikte MCBÜ Öğretim üyeleri tarafından katılımcılara yoğurtçu kalesinin tarihi anlatıldı. Gerçekleştirilen güzel ve örnek çalışmanın sonunda tura katılanlar oyunlar oynadı Yoğurtçu Kalesi’nin çevresindeki çöpleri topladı.

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