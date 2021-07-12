Yunusemre'de yaz voleybol kursu yoğun ilgi görüyor

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Yunusemre Belediyespor Kulübü, yaz spor okulları kapsamında düzenlenen voleybol kursu yoğun ilgi görüyor.

Yaz spor okullarının yoğun bir ilgi gördüğü Yunusemre Belediyespor Kulübü, yaz voleybol kursuna başladı. 2009 2014 doğumlu 40 sporcu ile çalışmalar Atatürk Spor Salonunda yapılıyor. Çalışmalar pazartesi, çarşamba ve cuma günü 11.0013.00 saatleri arasında düzenleniyor. Yunusemre Belediyespor Kulübü Voleybol Başantrenörü Seda Çarıkçı, kursa katılan sporculardan altyapıya seçilerek lisans alacağını söyledi.

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