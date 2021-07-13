Manisa'da kenevir ve kubar esrar operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından dere kenarındaki ağaçların diplerine ekilmiş halde 48 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirlerin hemen yanında da bir çuval içerisinde kurutulmuş 750 gram kubar esrar bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi ova bölgesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timi ekiplerinin ortak istihbarı çalışmalar sonucunda bölgede kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bölgede yapılan araştırma ve drone ile arazi kontrolü esnasında dere kenarında ağaçların diplerine ekili vaziyette boyları 60 santimetre ile 135 santimetre arasında değişen 48 kök kenevir bitkisi ve çuval içerisinde kurutulmuş 750 gr kubar esrar ele geçirildi. Yasa dışı kenevir bitkisi eken şüpheli şahıs veya şahısların tespiti için jandarma tarafından çalışmalara devam edildiği bildirildi.

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