Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’nın görkemli güzellikleri define avcılarının saldırısına uğradı Arkeologlardan define avcılarına uyarı: “Tümülüslerin içi boş daha fazla zarar vermeyin” Kepçelerle gelen define avcıları tümülüsleri harap etti Manisa CBÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin: “Lidya Devleti yıkıldıktan sonra özellikle Roma ve Bizans döneminde dahi soygunlar başlamış” "Antik dönemde bunların tamamına yakını soyulmuş durumda. Bunlara daha fazla zarar vermenin bir anlamı yok. Bunları korumamız lazım”

İHA

Manisa’nın görkemli güzellikleri define avcılarının saldırısına uğradı Arkeologlardan define avcılarına uyarı: “Tümülüslerin içi boş daha fazla zarar vermeyin” Kepçelerle gelen define avcıları tümülüsleri harap etti Manisa CBÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin: “Lidya Devleti yıkıldıktan sonra özellikle Roma ve Bizans döneminde dahi soygunlar başlamış” "Antik dönemde bunların tamamına yakını soyulmuş durumda. Bunlara daha fazla zarar vermenin bir anlamı yok. Bunları korumamız lazım”

Manisa’nın Salihli ve Ahmetli ilçeleri arasında bulunan ve “Anadolu’nun Piramitleri” olarak adlandırılan Lidya krallarının mezarları geçtiğimiz Ocak ayında definecilerin saldırısına uğrayarak kepçelerle tahrip edildi. En büyüğünün 250 metre çapında 55 metre yüksekliğinde olan tümülüslerin içi boş olduğunu belirten Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, “Antik dönemde bunların tamamına yakını soyulmuş durumda. Bunlara daha fazla zarar vermenin bir anlamı yok. Bunları korumamız lazım” dedi.
Manisa’nın Salihli ve Ahmetli ilçeleri arasındaki UNESCO listesinde yer alan Bintepeler Lidya Tümülüsleri geçtiğimiz ocak ayı içerisinde definecilerin saldırısına uğradı. Korona virüs salgını nedeniyle kısıtlamaları fırsat bilen defineciler iki tümülüsü talan ederek bükük zarar verdi. Kepçelerle tümülüsleri kazan defineciler muhteşem görüntünün yok olmasına neden oldu. Olayla ilgili yapılan soruşturmada ise çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Anadolu’nun piramitleri defineciler tarafından talan ediliyor
Bintepeler olarak bilinen bölgede yaklaşık 2600 yıl önce yapıldığı bilinen Lidya soyluları ve kraliyet ailesi üyelerinin defnedildiği mezarlık bölgesi “Anadolu’nun Piramitleri” olarak tabir ediliyor. Günümüze yaklaşık 120 tanesinin ulaştığı mezarlık bölgesi dünyadaki en büyük mezarlık bölgelerinden biri olma özelliğinin de barındırıyor. Mısır’daki Krallar Vadisi olarak adlandırılan Giza Vadisinden daha geniş bir alana sahip olan mezarlık bölgesi özellikle son yıllarda kaçak kazılar yapan definecilerin de hedefi oldu.
Bölgenin korunması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi toplumun bilinçlendirilmesi için çalışmalar yürütüyor. Ayrıca jandarma ekipleri de bölgede daha fazla tahribatın yaşanmaması için devriyelerini sıklaştırdı.

“Tümülüs’ dediğimiz şeyler aslında Lidyalı zengin ve soyluların mezarları”
Bölgedeki mezarlar hakkında bilgi veren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, “Manisa ve çevresi özellikle Gediz Vadisi Lidya bölgesi olarak isimlendirilir. Bunun nedeni de tabi burada kurulmuş olan Lidya devleti. Merkezi bir devlet olarak çok uzun yıllar boyunca bölgeye hakim olmuş ve Anadolu’nun oldukça önemli bir devletlerinden bir tanesidir. Bu yüzyıllar içerisinde Lidya Devletinde farklı sülaleler yönetimde kalmış. Baştaki yöneticiler ya da krallar öldükten sonra özel mezarlara gömülmüşler. Bizim bugün ‘tümülüs’ dediğimiz şeyler aslında Lidyalı zengin ve soyluların mezarları” dedi.

“Burası ‘Anadolu’nun Piramitleri’ olarak isimlendiriliyor”
Bölgedeki mezarların yaklaşık 2600 yıl önce oluşturulduğunu tahmin ettiklerini söyleyen Sezgin, “Bunların oluşum tarihi hakkında kabaca 2600 yıldan itibaren var olduğunu biliyoruz. Özellikle milattan önce 6. yüzyıldan sonra oldukça yaygın olarak görüyoruz bunları. Diğer yandan bu mezarlar çok uzun yıllar önce olduğu yerde çok özel görüntü oluşturmuşlar. Burası ‘Anadolu’nun Piramitleri’ olarak isimlendiriliyor. Aslında çok da doğru bir yaklaşım bu. Dünyadaki en özel mezarlık alanlarından birisi. Mısır’daki Giza Vadisi ya da Krallar Vadisi’ndeki mezarlar kadar önemli bir yer aslında. Bunun turistik potansiyel olarak değerlendirmek lazım. Dünyadaki en büyük mezarlık alanı burası. Giza’daki mezarların kapladığı alan buradan daha küçük” ifadelerini kullandı.

“Dünyada böyle bir alan yok, bir tek burada”
Günümüze kadar yaklaşık 120 tümülüsün ulaştığını belirten Sezgin, “Günümüze kadar mezarların büyük bir kısmı ulaşmış. 1950’lerde yaklaşık 150 tane belirlenmiş tümülüs mezar varken bugün 120 tanesi bugüne kalmış. Maalesef bir kısmını koruyamamışız. Bu dönemde özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığının Kaçakçılıkla Mücadele Dairesinin özverili çalışmaları var. Ciddi bir bilinçlendirme çalışmaları da başladı ancak maalesef hala daha kötü niyetli kişilerin zarar verdiğini görüyoruz. Bu bir kültür mirası. Bu toprakların mirası. Çok önemli çok özel bir alandan bahsediyoruz. Dünyada böyle bir alan yok. Bir tek burada. Oranın seçilmesi de çok önemli çünkü Lidya’nın başkenti Sardes’in tam karşısında Gölmarmara’nın kıyısında orada kireç taşı bir sırt vardır. Onun üzerine özel olarak yerleştirmişler onlar” diye konuştu.

“Lidya Devleti yıkıldıktan sonra özellikle Roma ve Bizans döneminde dahi soygunlar başlamış”
Her dönemde bölgenin merak uyandırdığını vurgulayan Sezgin, “Antik dönemden beri mezar hırsızlığı derdi var. Bazıları bunların gerçekten çok görkemli. 250 metrelik bir çaptan bahsediyoruz. Yüksekliği şu an en yüksek 55 metre civarı. İnsan eliyle yapılmış bir tepeden bahsediyoruz. Her dönem bu merak uyandırmış. Lidya Devleti yıkıldıktan sonra özellikle Roma ve Bizans döneminde dahi soygunlar başlamış. Hatta bunun izlerini biliyoruz. Bazı tümülüslerde definecilerin Roma döneminde açtığı tüneller vardır. Defineci de içinde tünel çöktüğü için ölmüştür. Çok risk bir şey o kadar toprak yığınının içinden tünel kazmak çok riskli bir şey. Burada önemli olan nokta şu; bunlar bizim kültür mirasımız. Bunları bizim çok iyi bir şekilde korumamız gerekiyor. 2700 yıldır orada duruyorlar. Her dönem çok önemli olmuş. Herkes bahsediyor bu mezarlardan. 19. yüzyıldaki gezginler geçerlerken bahsediyorlar. Buradaki mezarların kimlere ait olduğu konusunda fikir yürütüyorlar. Burası her zaman insanların dikkatini çeken bir alan olmuş” dedi.

“Antik dönemde bunların tamamına yakını soyulmuş durumda”
Antik dönemde Tümülüslerin tamamına yakınının soyulduğunu ve artık tümülüslerin boş olduğunu belirten Doç. Dr. Yusuf Sezgin, tümülüslerin kültürel miras olarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Sezgin, “Kültür varlıkları devletin malıdır. Herkesin malıdır. Ben bu işe definecilik demiyorum, kültür varlıklarının hırsızlığıdır. Devlet malını çalmaktan hiçbir farkı yok bunun. Buradaki kültür varlığını en iyi şekilde koruyup gelecek nesillere aktarmamız lazım. Ayrıca şunu da belirtmek gerekiyor ki bu mezarların büyük bir kısmı boş. Antik dönemde İran seferi sırasında Lidya krallarından biri ölüyor. Onun için burada tümülüs yapıyorlar ama boş bir Tümülüs. Ona da ‘kenotaf’ deniyor buna. Antik dönemde bunların tamamına yakını soyulmuş durumda. Bunlara daha fazla zarar vermenin bir anlamı yok. Bunları korumamız lazım” dedi.

“Binlerce yıldır herkesin gördüğü bir güzelliği yok etmek çok acı bir şey”
Mezar odalarının antik dönemde yapıldığı sırada soygunlara karşı korumak amacıyla tümülüslerin farklı noktalarına yerleştirildiğini söyleyen Sezgin, “Bunların bazılarının isimlerini de biliyoruz. Alyattes Tümülüsü ya da Gyges Tümülüsü olarak adlandırıyoruz. Özellikle Aliates Tümülüsü çok büyük. Oturduğu alan 250 metre çapında. Statünüze göre büyüklükleri değişiyor. Çocuk tümülüsü bile var. Çok zahmetli bir iş bir mezar odası yapılıyor. Mezar odaları soyulur diye ileriye dönük olarak şaşırtmalı farklı yerlere yerleştiriyorlar. Tam ortaya yerleştirmiyorlar mezar odalarını. Defineciler kazar zarar vermesinler diye farklı yerlere yerleştirilmiş. Bu yollara sapmaya hiç gerek yok. Bunları olduğu gibi korumak çok önemli bence. Definecilik elbette çok zarar veriyor. Muhteşem görüntüyü de yok ediyorsunuz. Binlerce yıldır herkesin gördüğü bir güzelliği yok etmek çok acı bir şey. Bu bizim yaşadığımız çağda olması daha da üzüntü verici” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutlu Belediyespor Sude Özel’i renklerine bağladı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyespor Sude Özel’i renklerine bağladı
Sokak ortasında eski sevgilisini öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet Sokak ortasında eski sevgilisini öldürdü ‘Yuva kurmak istiyordum, hayallerim vardı’ dedi Baba Eyüp Kocabaş: “Kızımın mezarına daha rahat gidebilirim”
YEREL HABERLER Sokak ortasında eski sevgilisini öldüren zanlıya ...
Manisa'da kenevir ve kubar esrar operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da kenevir ve kubar esrar operasyonu
Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, ...
Manisa'da 6 farklı noktada çıkan yangında 15 hektar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Manisa'da 6 farklı noktada çıkan yangında 15 hektar ...
Manisa FK Andre Sousa’yı renklerine bağladı
YEREL HABERLER Manisa FK Andre Sousa’yı renklerine bağladı
Sazlık alana ekilen 15 bin 400 kök keneviri ele geçirildi 
YEREL HABERLER Sazlık alana ekilen 15 bin 400 kök keneviri ele ...
Manisa’da ormanlık alanda 6 farklı noktada yangın Yangında 10 hektar örtülük alan ve 5 hektarlık zirai alan zarar gördü
YEREL HABERLER Manisa’da ormanlık alanda 6 farklı noktada ...
Arazisinde kenevir, evinde esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Arazisinde kenevir, evinde esrar ele geçirildi
Kiraladığı mısır tarlasına kenevir ekmiş Manisa'da jandarma ekipleri mısır tarlası içindeki kenevirleri drone ile tespit etti
YEREL HABERLER Kiraladığı mısır tarlasına kenevir ekmiş Manisa'da ...
Drone tespit etti, jandarma operasyon yaptı Sazlık alana ekilen 15 bin 400 kök keneviri drone tespit etti
YEREL HABERLER Drone tespit etti, jandarma operasyon yaptı Sazlık ...
Turgutlu Belediyespor’da potada çifte imza
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyespor’da potada çifte imza
Turgutlu ova yollarındaki asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Turgutlu ova yollarındaki asfalt çalışmaları devam ...
Manisa İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Manisa İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı ...
Manisalı gazi, çocukluk hayalini gerçekleştirdi Güneydoğu Gazisine temsili mezuniyet töreni Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Manisalı gazi Selami Pazar için temsili mezuniyet töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Manisalı gazi, çocukluk hayalini ...
Milletvekili Kıvırcık Sarıgöl’de muhtarlar ve partililere seslendi
YEREL HABERLER Milletvekili Kıvırcık Sarıgöl’de muhtarlar ve ...
Çiftçilerin hem pazar arayışı sona erecek hem de geliri artacak
YEREL HABERLER Çiftçilerin hem pazar arayışı sona erecek hem de ...
Yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın ...
Manisa’daki kesimevleri Kurban Bayramına hazır
YEREL HABERLER Manisa’daki kesimevleri Kurban Bayramına hazır
Veli Çetin: “Sezona iyi başlamak istiyoruz”
YEREL HABERLER Veli Çetin: “Sezona iyi başlamak istiyoruz”
Lise arkadaşları 30 yıl sonra Salihli’de buluştu
YEREL HABERLER Lise arkadaşları 30 yıl sonra Salihli’de buluştu
Başkan Çelik Sancaklıbozköy projesini inceledi
YEREL HABERLER Başkan Çelik Sancaklıbozköy projesini inceledi
Yunusemre ile engelleri aşıyorlar
YEREL HABERLER Yunusemre ile engelleri aşıyorlar
Sulama kanalı çevresinde 203 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Sulama kanalı çevresinde 203 kök kenevir ele ...