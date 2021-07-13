Turgutlu Belediyespor Sude Özel’i renklerine bağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu Belediyespor Sude Özel’i renklerine bağladı

İHA

Turgutlu Belediyespor Sude Özel’i renklerine bağladı

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Kadınlar 2. Ligi öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Belediyespor Kadın Voleybol Takımının yeni transferi Sude Özel oldu.
Turgutlu Belediye ve Belediyespor Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz ve Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser’in katılımıyla gerçekleşen imza töreninde Sude Özel, yeni sezonda Turgutlu Belediyespor formasını giyeceği sözleşmeyi imzaladı.
Voleybol hayatına Orhangazi Yıldız Spor Kulübü’nde başlayan ve orta oyuncu pozisyonunda oynayan Sude Özel, İnegöl Çarşı Spor Kulübü’nde altyapı ve 2. Lig takımlarında oynadı. İzmir Forza Spor Kulübü’nde 20192020 sezonunda Genç Takım kadrosunda yer alan sporcu, 2020 2021 sezonunda ise İnegöl Orhaniyespor Kulübü ile 2. Ligde forma giydi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Tarihinde ilk kez Turgutlu’muzu 2. Lig’de temsil edecek Kadın Voleybol Takımımız için transferlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sude Özel de 2. Lig tecrübesi olan, genç ve başarılı bir sporcumuz. Kadın Voleybol Takımımızın hem kadının gücünü en iyi şekilde göstereceğine hem de sahada Turgutlu’muz için en güzel şekilde mücadele edeceğine inanıyoruz. Her zaman takımımızın ve kadın sporcularımızın yanındayız” dedi.
Turgutlu Belediyespor’un yeni transferi Sude Özel ise, “Profesyonel anlamda kısa sürede önemli başarılara imza atan, kadın sporculara gösterdiği değer ve destekle kadın sporcular olarak bizleri daha da mutlu eden Turgutlu Belediyespor oluşumunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Edindiğim bütün bilgi ve deneyimleri takımımızla paylaşacak ve Kadın Voleybol Takımımızın adını liglerde en iyi şekilde duyurmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Başkanımız Çetin Akın, Başkan Yardımcımız Fırat Honaz ve antrenörlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’nın görkemli güzellikleri define avcılarının saldırısına uğradı Arkeologlardan define avcılarına uyarı: “Tümülüslerin içi boş daha fazla zarar vermeyin” Kepçelerle gelen define avcıları tümülüsleri harap etti Manisa CBÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin: “Lidya Devleti yıkıldıktan sonra özellikle Roma ve Bizans döneminde dahi soygunlar başlamış” "Antik dönemde bunların tamamına yakını soyulmuş durumda. Bunlara daha fazla zarar vermenin bir anlamı yok. Bunları korumamız lazım”
YEREL HABERLER Manisa’nın görkemli güzellikleri define avcılarının ...
Sokak ortasında eski sevgilisini öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet Sokak ortasında eski sevgilisini öldürdü ‘Yuva kurmak istiyordum, hayallerim vardı’ dedi Baba Eyüp Kocabaş: “Kızımın mezarına daha rahat gidebilirim”
YEREL HABERLER Sokak ortasında eski sevgilisini öldüren zanlıya ...
Manisa'da kenevir ve kubar esrar operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da kenevir ve kubar esrar operasyonu
Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, ...
Manisa'da 6 farklı noktada çıkan yangında 15 hektar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Manisa'da 6 farklı noktada çıkan yangında 15 hektar ...
Manisa FK Andre Sousa’yı renklerine bağladı
YEREL HABERLER Manisa FK Andre Sousa’yı renklerine bağladı
Sazlık alana ekilen 15 bin 400 kök keneviri ele geçirildi 
YEREL HABERLER Sazlık alana ekilen 15 bin 400 kök keneviri ele ...
Manisa’da ormanlık alanda 6 farklı noktada yangın Yangında 10 hektar örtülük alan ve 5 hektarlık zirai alan zarar gördü
YEREL HABERLER Manisa’da ormanlık alanda 6 farklı noktada ...
Arazisinde kenevir, evinde esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Arazisinde kenevir, evinde esrar ele geçirildi
Kiraladığı mısır tarlasına kenevir ekmiş Manisa'da jandarma ekipleri mısır tarlası içindeki kenevirleri drone ile tespit etti
YEREL HABERLER Kiraladığı mısır tarlasına kenevir ekmiş Manisa'da ...
Drone tespit etti, jandarma operasyon yaptı Sazlık alana ekilen 15 bin 400 kök keneviri drone tespit etti
YEREL HABERLER Drone tespit etti, jandarma operasyon yaptı Sazlık ...
Turgutlu Belediyespor’da potada çifte imza
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyespor’da potada çifte imza
Turgutlu ova yollarındaki asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Turgutlu ova yollarındaki asfalt çalışmaları devam ...
Manisa İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Manisa İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı ...
Manisalı gazi, çocukluk hayalini gerçekleştirdi Güneydoğu Gazisine temsili mezuniyet töreni Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Manisalı gazi Selami Pazar için temsili mezuniyet töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Manisalı gazi, çocukluk hayalini ...
Milletvekili Kıvırcık Sarıgöl’de muhtarlar ve partililere seslendi
YEREL HABERLER Milletvekili Kıvırcık Sarıgöl’de muhtarlar ve ...
Çiftçilerin hem pazar arayışı sona erecek hem de geliri artacak
YEREL HABERLER Çiftçilerin hem pazar arayışı sona erecek hem de ...
Yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın ...
Manisa’daki kesimevleri Kurban Bayramına hazır
YEREL HABERLER Manisa’daki kesimevleri Kurban Bayramına hazır
Veli Çetin: “Sezona iyi başlamak istiyoruz”
YEREL HABERLER Veli Çetin: “Sezona iyi başlamak istiyoruz”
Lise arkadaşları 30 yıl sonra Salihli’de buluştu
YEREL HABERLER Lise arkadaşları 30 yıl sonra Salihli’de buluştu
Başkan Çelik Sancaklıbozköy projesini inceledi
YEREL HABERLER Başkan Çelik Sancaklıbozköy projesini inceledi
Yunusemre ile engelleri aşıyorlar
YEREL HABERLER Yunusemre ile engelleri aşıyorlar
Sulama kanalı çevresinde 203 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Sulama kanalı çevresinde 203 kök kenevir ele ...