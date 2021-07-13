Turgutluspor sahaya indi

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - YENİ sezonda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta mücadele edecekTurgutluspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Kazım Akgün yönetiminde yapılan çalışmayı Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ve yöneticiler yakından takip etti. Yeni transfer Hakan Turan da antrenmanda yer aldı. Antrenman öncesi kısa bir açıklama yapan Teknik Direktör Kazım Akgün, "Yeni sezon tüm kulüplere hayırlı ve uğurlu olsun. Kazasız ve sakatlıksız bir sezon diliyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa Doğan ÇİZMECİ

2021-07-13 11:55:20



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