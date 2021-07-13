Minikler Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aynı Ali Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali’nde yaz dönemi için açılan kursta çocuklar Kur’anı Kerim okumayı öğreniyor.

Yunusemre Belediyesi karnelerini alan çocukların yaz aylarını dolu dolu geçirmesi amacıyla öğrenciler için kurslar düzenliyor. Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan Aynı Ali Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali’nde açılan kursta çocuklar Kur’anı Kerim okumayı öğreniyor. Haftanın 5 günü düzenlenen kursa katılan 30 öğrenci iki grup halinde eğitimlerine devam ediyor. Çocukların öğrenme isteğinin mutluluk verici olduğunu belirten Kuranı Kerim Öğretmeni Mecidiye Yavaş, eğitimlerin sonunda çocukların Kur’anı Kerim’i okumayı öğrenmesini hedeflediklerini belirtti. Yavaş, “Çocuklarımıza yeni bir alfabe öğretmek çok güzel bir duygu. Yavrularımız öğrenince mutlu oluyorlar. Onların mutluluğuna ortak olmak çok güzel. 25 Ağustos Çarşamba gününe kadar eğitimlerimiz devam edecek. 30 öğrencimiz var. Dini bilgilerimizi çocuklarımıza aktarıyoruz. Eğitimimizin sonunda amacımız çocuklarımızın Kur’anı Kerim’i okumayı öğrenmesi. Aynı zamanda temel dini bilgileri edinmesi” dedi.

Yeni şeyler öğrenmenin kendisini her zaman heyecanlandırdığını belirten kursiyerlerden Ela Deniz hedefinin Kur’anı Kerim’i hatmetmek olduğunu söyledi. Deniz, “Güzel zaman geçiriyorum burada. Öğretmenimiz de bize yardımcı oluyor. Hedefim Kur’anı Kerim’i hatim etmek. Hafız olmak. Öğrendiklerimi akşam gidip anne ve babama söylüyorum. Onlar da çok mutlu oluyor. Burada olmaktan çok mutluyum. Yunusemre Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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