MCBÜ Tıp Fakültesi mezuniyet töreni gerçekleşti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi 20202021 eğitimöğretim yılı 21. dönem mezuniyet töreni, MCBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Törene Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Süreyya Doğan, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Tıp Fakültesi 20202021 eğitimöğretim yılı mezunları adına dönem birincisi Ertan Arter’in konuşmasıyla devam etti. Çok zorlu, yorucu bir eğitim sürecini tamamlayıp donanımlı hekimler olarak yetiştiklerini dile getiren Arter, mesleğe başlamanın onuru ve gururunu yaşadıklarını belirterek, “Üzerimizde fazlasıyla emeği olan değerli hocalarımıza ve her zaman yanımızda olan ailelerimize dönem arkadaşlarım ve kendi adıma teşekkürü bir borç biliyorum” şeklinde konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Vural, öğrencilerden hayatlarının her aşamasında Manisa Celal Bayar Üniversitesinin bir ferdi olduklarını unutmamalarını ve bunu gururla taşımalarını isteyerek, aileleri de verdikleri fedakarlık ve destekten dolayı tebrik etti. Prof. Dr. Kamil Vural öğrencileri kutlayarak, "Mesleğinizi başarıyla sürdüreceğiniz çok güzel bir yaşam diliyorum. Yolunuz açık olsun" ifadelerine yer verdi.

Tüm konukları selamlayarak başladığı konuşmasında, “Hekimlik vasfıyla sağlık dünyasına uğurlayacağımız, gelecekte sağlığımızı emanet edeceğimiz siz değerli mezunlarımızı yürekten kutluyorum” diyerek, Tıp Fakültesi 21. Dönem mezunlarına seslenen Rektör Ataç, doktorluk ve hekimlik arasındaki farka dikkat çekerek, hekimliğin bir meslek değil bir hayat biçimi olduğunun altını çizdi. Ömrünüz boyunca hekim olun tavsiyesinde bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Güler yüzünüzü, tatlı dilinizi hastalarınızdan eksik etmeyin. Onların sizlerin şefkatine ihtiyacı olduğunu unutmadan hareket edin. Başarı, yaşamınızın ve meslek hayatınızın her döneminde sizinle anılsın; mezuniyetiniz hayırlı olsun” ifadelerini kaydetti.

Vali Karadeniz yaptığı konuşmasında, “İcra edeceğiniz meslek kamu hizmetleri içerisinde hiçbir fedakarlıktan kaçırılmayacak, en üst sıraya konulacak kamu hizmetlerinden biridir. Sizler eğitimlerinizi başarılı bir şekilde tamamlayıp mezun olmaya hak kazanmış genç hekimler olarak ülkemizin sağlıkta her geçen gün daha da ileriye gitmesi için gösterdiği gayretin bir parçası olacaksınız. Ülkemizin farklı yerlerinde hiçbir ayrım gözetmeksizin çalışacak ve ne kadar güçlü bir devlet ve millet olduğumuzu bizzat yaşayarak göreceksiniz” şeklinde konuştu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 21. dönem mezuniyet töreninde bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, sundukları imkanlar için Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç’a, verdikleri eğitim ve hizmetler nedeniyle Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Vural ve akademisyenlere teşekkür eden Vali Karadeniz, mesleğe adım atan genç hekimleri ve onlara desteğini esirgemeyen de ailelerini tebrik etti.

Konuşmaların ardından MCBÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süheyla Sürücüoğlu tarafından mezun öğrencilere hekimlik yemini ettirildi. Dönem birincisi Ertan Arter‘in mezuniyet kütüğüne plaket çaktığı tören, öğrencilere diplomalarının verilmesi ve kep atılmasının ardından sona erdi.

