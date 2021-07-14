Somaspor'da giden gidene

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SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor'da önemli oyuncular kulüpten ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyonluğunda pay sahibi olan isimlerden Enes Bayır'ın Esenler Erokspor'a, Muhammed Öztürk'ün Çarşambaspor'a, Nurettin Çağlar'ın Diyarbekirspor'a, Umut Koray Öz'ün ise Osmaniyespor'a gittiği belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2021-07-14 13:13:45



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