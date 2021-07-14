Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği toplantısı gerçekleştirildi

Şehzadeler İlçe Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı, Giritligil Hotel’de gerçekleştirildi.

Toplantıya Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda bir sunum yapan Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdür vekili Orhan Çelik, açılan 524 kursa 6 bin 839 kursiyerin katıldığını ifade ederek, sivil toplum kuruluşlarının talepleri doğrultusunda kurslar açtıklarını dile getirdi.

Hangi konuda olursa olsun talep olursa her kursu açmaya hazır olduklarını ifade eden Çelik, Şehzadeler Kaymakamlığından sonra en fazla desteği Şehzadeler Belediyesi’nden aldıklarını vurgulayarak, “Ortak kurslarımız var. Şehzadeler Belediyesi, başta Kurşunluhan olmak üzere birçok binada kurs açılması için Halk Eğitim Merkezi’ne yer tahsis ettiğini kaydetti.

İŞKUR destekli kursların da açıldığını kaydeden Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türk Kadınlar Konseyi’nin açtığı kurslara destek olduklarını vurgulayarak, destek veren bütün kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay ise sivil toplum kuruluşlarının talep ve önerilerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, “Usta öğreticilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden ricamız var, hangi alanda kursa ihtiyaç var bizimle paylaşın, kursun açılması yönünde girişimlere başlayalım.” dedi.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı kurslarla önemli çalışmalara imza attığını ve başarının ekip çalışmasından kaynaklandığını ifade eden Kaymakam Çaykara, katkı sağlayan herkese teşekkür ettiğini belirterek şöyle konuştu:

“Yöresel halk oyunları ekiplerinin kıyafetlerini temin etmekte yaşadığı sıkıntıyı azaltmak adına yöresel folklorik kıyafetlerin dikimine ağırlık verilmeli. Hem diken kişilere katkı sağlamış, hem de değişik yörelerin kıyafetlerinin temini konusuna çare olunmuş olacağını düşünüyorum.”

Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ramazan Şevik ise Kurşunluhan’da açtıkları 63 kursta toplam 1232 kişinin eğitim aldığını kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de söz alarak taleplerini dile getirdi.

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