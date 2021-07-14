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Kılavuzlar Barajı her yıl üreticiye 2.3 milyon TL daha fazla kazandıracak

İHA

Kılavuzlar Barajı her yıl üreticiye 2.3 milyon TL daha fazla kazandıracak

Manisa’nın Demirci Kılavuzlar Barajı’nın 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak ilk kez geçen yıl 1540 dekar araziye can suyu verdiğini hatırlatan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Tarla ve bahçelerini modern teknikler ile sulama imkanına kavuşan üreticimiz hem üretim maliyetlerini azaltıyor, hem de verimliliği artırıyor.” dedi.
DSİ Manisa’ya yaptığı yatırımlarla il genelindeki mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Manisa ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaya başladı.
Manisa Demirci Kılavuzlar Barajı’nın 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak ilk kez geçen yıl 1540 dekar araziye can suyu verdiğini hatırlatan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Demirci Kılavuzlar Barajımız bu yılda vatandaşımızın yüzünü güldürüyor. Kurak yaz aylarında tarla ve bahçelerini modern teknikler ile sulama imkanına kavuşan üreticimiz hem üretim maliyetlerini azaltıyor, hem de verimliliği artırıyor. Kılavuzlar Barajı ayrıca bölgede ürün çeşitliliği yaratıyor ve üreticiye yılda birden fazla hasat imkanı sağlıyor.” dedi.
Kılavuzlar Barajı’ının 2017 baharında temelinin atıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya, “Kılavuzlar Köyü’nün kuzeyindeki Bağıran Dere üzerine inşa edilen barajın gövde dolgusu için 250 bin 350 m3 dolgu yapıldı. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın gövde yüksekliği 32.5 metre. 1540 dekar araziye can suyu veren barajda 900 bin metreküp su tutulabiliyor. Kılavuzlar Barajı ve Sulaması Projesi’nin bu yıl bölge üreticisine yaklaşık 2.2 milyon lira ek gelir getirmesi hedeflenmektedir” diye konuştu.

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