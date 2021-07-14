Yunusemre'de arife günü iki yerde pazar kurulacak

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kurban kesim yerleri belli oldu. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerinin, vatandaşların askı ve su ihtiyacını karşılayacağı öğrenilirken, arife günü ise Millet Çarşısı ve Karaköy’de pazar kurulacağı açıklandı.

Yunusemre ilçesinde kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanlarını Laleli Pazaryeri, İtfaiye Dairesi Başkanlığının Bahçesi, Karaköy Pazaryeri, Horozköy Yeni Pazaryeri ve Muradiye Pazar Yeri’nde kesecek. Kesim noktalarının dışındaki sokaklarda, meydanlarda, caddelerde, parklarda ve kamuya ait olan yerlerde kurban kesimi yapan kişilere kaymakamlık bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından cezai işlem uygulanacak. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, vatandaşların askı ve su ihtiyacını karşılayacak.

Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için 19 Temmuz Pazartesi günü Millet Çarşısı’nda ve Karaköy’de pazar kurulacak.

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