Turgutlu hazır, potada davet bekliyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligine davet gelmesi halinde transferini de büyük ölçüde tamamlayan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı uzun vadeli yatırımların altına imza atmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon Kadınlar Bölgesel Liginde mücadele eden Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol takımı yeni sezon öncesi bir üst ligden davet bekliyor. Sezonun tamamında 13 maçta 12 galibiyet alarak bölgesel ligde en fazla maç kazanan takım olma özelliğini elinde bulunduran Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yeni sezon içinde yatırımlarına devam ediyor.

Yatırımlarını bir üst lige göre yapan Turgutlu Belediyespor, Belediye Başkanı Çetin Akın’ın öncülüğünde 2. lig seviyesinde mücadele etmeyi istiyor. Yeni sezon öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe Kadın basketbol takımlarının alt yapısında uzun yıllar görev yapan ve şampiyonluklar yaşayan Deniz Olgun’u takımın başına geçiren Turgutlu Belediyespor yeni sezon öncesi iddiasını ortaya koydu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligine davet gelmesi halinde transferini de büyük ölçüde tamamlayan Turgutlu Belediyespor uzun vadeli yatırımların altına imza atmayı hedefliyor.

Kadın basketbolu yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade eden Turgutlu Belediye Başkan yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, “Mali dengemizle ligde saygı duyulan bir takım olduk ayrıca sahaya koyduğumuz pozitif enerji ile basketbola katkı sunduğumuzu biliyoruz. Spora ve kadına yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz, geçen sezon sayı averajı ile bir üst lige çıkamadık. Bu sezon bir üst ligden davet bekliyoruz ve yatırımlarımızı o yönde yapmaya devam ediyoruz. Biz Türk kadın basketboluna katkı sunmak ve kadının gücüne inandığımız için bu yola çıktık. Bir basketbol takımından daha fazlasını oluşturduk, kısa sürede büyük bir ailenin sevilen ve taktir edilen camiası olduk. Bir üst lige de renk katacağımıza inanıyorum. Bu donanıma sahibiz, alt yapısına önem veren ve A takımını bu yönde şekillendirmeyi hedefleyen uzun vadeli planlarımız var. Bir üst lig hem Turgutlu’ya çok yakışacak hem de biz bir üst lige enerji ve renk katacağız” dedi.

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