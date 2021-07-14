Turgutluspor Mustafa Emirhan Özyaşar ile 2 yıllık anlaşma imzaladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor Teknik Direktör Kazım Akgün ile anlaşma sağladıktan sonra transfer çalışmalarına hız verdi. Turgutluspor, Ankara Demirspor forması giyen Hakan Turan’ın ardından Altınordu’dan 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Mustafa Emirhan Özyaşar ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesislerinde Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ile bir araya gelen genç oyuncu, Turgutluspor’un formasını giyerek resmi sözleşmeye imza attı. Turgutluspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Mustafa Emirhan Özyaşar, “Burada olmaktan son derece memnunum. Bana güvenen herkese teşekkür ederim. Bu forma için savaşıp, takımımın başarısı için canla başla mücadele edeceğim.” dedi.

Mustafa Emirhan Özyaşar gibi gelecek vadeden bir oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Kulüp Başkanı Taner Kestaneci, “Yeni sezon öncesi transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Hedefimiz hem kaliteli bir kadro kurmak hem de geleceğin takımını oluşturmak. Onun için transfer edeceğimiz oyunculara dikkat ediyoruz. Mustafa Emirhan Özyaşar’da hem kalitesi ile hem de kişiliği ile Turgutluspor’a çok şey katacak bir oyuncu. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

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