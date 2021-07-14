Yaz Kur'an kursu öğrencileri, 15 Temmuz Şehitlerini andı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, düzenlenen etkinlikle 15 Temmuz şehitlerini andı, dua etti.

Yerliler ve Kurtuluş Camiindeki Yaz Kuran Kursu öğrencileri, cami görevlileri Mehmet Demirtaş ve Yunus Sarıkaya öncülüğünde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenledi. Etkinlikte camide Kur’anı Kerim tilaveti okuyan öğrenciler, daha sonra ellerindeki Türk Bayraklarıyla din görevlileri eşliğinde Asri Mezarlıkta bulunan şehit kabirlerini ziyaret etti.

15 Temmuz başta olmak üzere tüm şehitler anısına dua eden öğrenciler, Türk Bayraklarını şehit kabirlerine bıraktı.

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