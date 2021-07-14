Manisa’da üzümde ilk hasat başlıyor “Superior Seedless" çeşidi üzüm için 2021 yılı hasat ve ihracat tarihleri belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da üzümde ilk hasat başlıyor “Superior Seedless" çeşidi üzüm için 2021 yılı hasat ve ihracat tarihleri belirlendi

İHA

Manisa’da üzümde ilk hasat başlıyor “Superior Seedless" çeşidi üzüm için 2021 yılı hasat ve ihracat tarihleri belirlendi

Manisa'da yetişen, önemli ihraç ve döviz potansiyeline sahip olan erkenci sofralık "Superior Seedless" üzüm çeşidinin hasat ve ihraç tarihleri belirlendi. 15 Temmuz'da kesimine başlanacak olan üzümler 16 Temmuz'da ihraç edilmeye başlanacak.
"Superior Seedless" çeşidi üzümde hasadın başlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip olan "Superior Seedless" üzümünün hasat ve ihraç tarihleri, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege İhracatçı Birlikleri'nin katılımlarıyla kurulan komisyon tarafından belirlenmektedir. Koparıldıktan sonra olgunlaşmaya devam etmeyen meyve türlerinden olan üzümün erken hasat edilmesi ihracatta sorunlar yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle İlimiz ve ülkemiz ihracatında stratejik bir ürün olan üzümün hasat ve olgunluk kriterlerini sağlaması oldukça önem arz etmektedir. Bu kriterlerin oluşup oluşmadığını tespit amacıyla Manisa'nın Salihli, Alaşehir, Sarıgöl İlçeleri ile Denizli'nin Buldan bölgelerinde bağlar gezilmiş, bölgeyi temsil eden 12 adet bağdan numune alınmıştır. Alınan numuneler Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuvarı'nda analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, bugün Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ege Dış Ticaret ve Gümrük Bölge Müdürlüğü, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir İl Zirai Karantina Müdürlüğü ve Ege İhracatçı Birlikleri'nin temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirilerek Superior Seedless çeşidi için hasat ve ihraç tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; Superior Seedless üzüm çeşidinin 15 Temmuz 2021 tarihinde kesimine,16 Temmuz 2021 tarihinde ihracatına karar verilmiştir. Üzüm, değerlendirme şekillerinin çeşitliliği, iç piyasa tüketimi ve ihracattaki payı ile ülkemiz tarımında önemli bir yeri olan, bu nedenle de çiftçilerin büyük bir kesiminin uğraş alanı ve doğrudan gelir kaynağını oluşturan değerli bir üründür. İlimizde 833 bin dekar alanda bağcılık yapılmaktadır. Yüzde 95 oranında sultaniye üzüm yetiştirilmektedir. Geri kalan alanda da Superior Seedless gibi sofralık çeşitler yetiştirilmektedir. Özellikle çekirdeksiz üzüm çeşitleri, kurutmalık yanında sofralık olarak değerlendirilebilme özellikleri nedeniyle tüm dünya üzerinde üreticiler tarafından ilgi görmektedir. Superior Seedless erkencilik özelliği sayesinde ihracatta önemli bir avantaj sağlamaktadır. Superior üzümü düşük şeker oranı, mayhoş tadı nedeniyle şekeri düzenlemede faydalı, özellikle şeker hastaları tarafından gönül rahatlığıyla tüketilen ve yoğun ilgi gören bir üzüm çeşididir. Son yıllarda erken dönemde piyasaya arz edilen sofralık üzüm açısından önemli çekirdeksiz çeşit olarak Superior Seedless; çekirdeksiz, erken mevsimde olgunlaşan bir çeşittir. Bu erkencilik sayesinde Rusya'da ve Avrupa'da pazar payımız daha da arttı. Özellikle Sultaniye üzüm çeşidinin hasat döneminin gecikmesiyle Superior seedless üzüm çeşidiyle Rusya ve Avrupa pazarında rekabet gücümüz artmaktadır. Superior seedles cinsi üzümden Rusya ve diğer bölümü ise diğer Avrupa ülkelerine olmak üzere yılda yaklaşık 5 bin tonluk ihracat yapılmaktadır. Ülkemize, milletimize, çiftçimize ihracatçımıza hayırlı bereketli ve kazançlı olmasını diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mısır tarlaları kenevir bahçesine döndü
YEREL HABERLER Mısır tarlaları kenevir bahçesine döndü
Saruhanlı Belediyesi yüzme kursları başladı
YEREL HABERLER Saruhanlı Belediyesi yüzme kursları başladı
Aslay: “Her bir damla suyun önemini bilmemiz gerekiyor”
YEREL HABERLER Aslay: “Her bir damla suyun önemini bilmemiz ...
Okulların eksiklikleri yerinde tespit ediliyor
YEREL HABERLER Okulların eksiklikleri yerinde tespit ediliyor
Yaz Kur'an kursu öğrencileri, 15 Temmuz Şehitlerini andı
YEREL HABERLER Yaz Kur'an kursu öğrencileri, 15 Temmuz Şehitlerini ...
Salihli’de camiler bayrama hazır
YEREL HABERLER Salihli’de camiler bayrama hazır
Manisa FK lige İstanbulspor deplasmanıyla başlayacak
YEREL HABERLER Manisa FK lige İstanbulspor deplasmanıyla başlayacak
Genç yıldız adayı Turgutlu Belediyespor’da
YEREL HABERLER Genç yıldız adayı Turgutlu Belediyespor’da
Yunusemre Belediyesinden Muradiye'ye FİFA standartlarında futbol sahası
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesinden Muradiye'ye FİFA ...
Bayramlıklar Turgutlu Belediyesinden
YEREL HABERLER Bayramlıklar Turgutlu Belediyesinden
Turgutluspor Mustafa Emirhan Özyaşar ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
YEREL HABERLER Turgutluspor Mustafa Emirhan Özyaşar ile 2 yıllık ...
Erbiller Sanayi Sitesindeki çalışmalarda sona gelindi
YEREL HABERLER Erbiller Sanayi Sitesindeki çalışmalarda sona gelindi
Şehzadeler’de TOKİ inşaatı başladı
YEREL HABERLER Şehzadeler’de TOKİ inşaatı başladı
Mustafa Emirhan Özyaşar, Turgutluspor'da
YEREL HABERLER Mustafa Emirhan Özyaşar, Turgutluspor'da
Turgutlu hazır, potada davet bekliyor
YEREL HABERLER Turgutlu hazır, potada davet bekliyor
Yunusemre'de arife günü iki yerde pazar kurulacak
YEREL HABERLER Yunusemre'de arife günü iki yerde pazar kurulacak
Başarılı judocuya milli davet
YEREL HABERLER Başarılı judocuya milli davet
Manisa’da imar çalışmaları meclisten geçti
YEREL HABERLER Manisa’da imar çalışmaları meclisten geçti
Kılavuzlar Barajı her yıl üreticiye 2.3 milyon TL daha fazla kazandıracak
YEREL HABERLER Kılavuzlar Barajı her yıl üreticiye 2.3 milyon TL ...
Somaspor'da giden gidene
YEREL HABERLER Somaspor'da giden gidene
Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği toplantısı ...
Bakan Soylu: Cumhurbaşkanı'mız talimat verdi, başlarına yıktık
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Cumhurbaşkanı'mız talimat verdi, ...
48 yıldır dikiş makinelerine hayat veriyor Dikiş makinesi ustası Mehmet Seyiş: "Önce kendim yaptığım işimden memnun olmalıyım"
YEREL HABERLER 48 yıldır dikiş makinelerine hayat veriyor Dikiş ...
Akhisarspor'dan Çekdar açıklaması
YEREL HABERLER Akhisarspor'dan Çekdar açıklaması