Somaspor Enes'i renklerine bağladı

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SOMA, (DHA) - YENİ sezonda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Somaspor, kanat oyuncusu Enes'i transfer etti. Daha önce 2017-2018 sezonunda anlaştığı ama teknik kadronun yetersiz görüp gönderdiği Enes'i bu sene kadrosuna katan Ege ekibi ,24 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Enes Bakkal, kariyerinde Narlıdere Belediyespor, Güzelbahçe Belediyespor, Bucaspor ve Bergama Belediyespor'da forma giydi.

DHA-Spor Türkiye-Manisa SOMA, (DHA)

2021-07-15 12:33:59



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