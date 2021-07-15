Şehit eşi ve gazilerden 15 Temmuz paneli

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonunda 15 Temmuz gecesini anlatan fotoğraf sergisi açılırken, şehit eşi ve gazilerin katıldığı bir de panel düzenlendi.

Manisa'da hain darbe girişiminin 5. yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonunda 15 Temmuz gecesini anlatan fotoğraf sergisinin açılışı yapılırken düzenlenen panelle hain gecenin kahramanları o anları anlattı.

Programda ilk olarak 15 Temmuz gecesinde yaşananları anlatan fotoğraf sergisini ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, daha sonra 15 Temmuz Anı Defterini imzaladı.

Vali Yaşar Karadeniz, Anı Defterine, “15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Türk milletinin milli iradesine karşı FETÖ terör örgütü tarafından hain darbe teşebbüsü gerçekleştirilmiş ve bu hain darbe teşebbüsü ile Devletimiz ele geçirilmek ve Milletimizin iradesi yok sayılmak istenmiştir. Ancak gerek devletimizin, gerekse milletimizin kahramanca karşı koyması ile bu hain darbe girişimi hedefine ulaşamadan başarısızlığa uğratılmıştır. Türk Milleti Devleti ile birlikte, milli iradeye ve demokrasiye her zamankinden daha fazla sahip çıkarak, korumaya ve yüceltmeye devam edecektir. 15 Temmuz gecesi ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan hain darbe girişiminin akamete uğratılmasında, canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyorum” yazarak imzaladı.

Fotoğraf sergisi ziyaretinin ardından Kültür Merkezi Lale Salonunda “Türkiye Geçilmez” konulu panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Çakaloglu’nun yaptığı panele 15 Temmuz Şehidi eşi Sema Sertçelik, 15 Temmuz Gazileri Ahmet Yasin Kasarcı ve Ayla Kasarcı'nın panelist olarak katıldığı panelde, panelistler 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Program sonunda Vali Karadeniz tarafından panelistlere plaket verilirken, protokol üyeleri tarafından da 15 Temmuz konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Panele Vali Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, daire müdürleri, Şehit ve Gazi dernekleri temsilcileri, sivil toplum kuruşları ve vatandaşlar katıldı.

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