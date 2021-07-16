Selendi’de vekaletle kurban bağış standı açıldı

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanını vekalet yoluyla kesmek isteyen vatandaşlar için İlçe Müftülüğü tarafından stant açıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hazırlıklar sürdürülüyor. Selendi İlçe Müftülüğü tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Bağış Standı açıldı. Gün boyu açık kalan ve bayramın birinci gününe kadar devam edecek bağışlar için geçen yıl 89 kişi bağış yaparken bu yıl bu sayı daha da yüksek olacağı tahmin ediliyor. Bağış standını ziyaret eden Kaymakam Ali Yıldırım, Belediye Başkan vekili Aşkın Akkoç ve İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt din görevlilerinden bilgi aldı. "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla vekalet yoluyla kurban bağış kampanyasının başlatıldığını belirten İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt "Bağışlarımız bayramın birinci gününe kadar devam edecek. Selendili vatandaşlarımız vekalet yoluyla yurt için bin 125 TL, Yurt dışı 925 TL ödeyerek bağışlarını yapabilirler" dedi.

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