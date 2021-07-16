Manisa'da tren tıra çarptı, kimsenin burnu kanamadı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra trenin çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Yaraşlı Mahallesi demiryolu geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Afyonkarahisar İzmir seferini yapan 74010 sefer numaralı yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan 17 ET 477 plakalı tıra çarptı. Çarpma nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle demiryolunda Ahmetli ve Akhisar bağlantısını sağlayan karayolu ulaşıma kapanırken, tırın çekilmesiyle beraber yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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