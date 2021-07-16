Servis otobüsü kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde servis otobüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğulcan Ç. idaresindeki 45 J 0519 plakalı Peugeot marka servis otobüsü, Yıldıray Y. idaresindeki 45 ZA 7753 kamyonet ile 5789 sokak ile 5750 sokak kesişiminde çarpıştı. Çevredekiler haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonetteki G.Ç., A.B. ile servis otobüsündeki E.B., H.T. ve Z.Ö. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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