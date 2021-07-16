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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çerçi belediye personeliyle bayramlaştı

İHA

Başkan Çerçi belediye personeliyle bayramlaştı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kurban Bayramı öncesi belediye binasında personeliyle bayramlaştı.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kurban Bayramı öncesi belediye binasında personeliyle bayramlaşarak tüm çalışanlarına hayırlı bayramlar diledi. Bayramlaşmada Başkan Çerçi’ye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. Belediye personelinin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde Kurban Bayramı geçirmelerini dileyen Başkan Çerçi, “Belediye personelimize aileleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini dilerim. Kurban Bayramında belediye olarak tüm ekiplerimiz ile vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız.” dedi.

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