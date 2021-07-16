Zeytinlikte kenevir operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir ikametin bahçesi ve eklentilerindeki saksılar ile zeytinlik bahçesinde ekili 111 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, KOM, İstihbarat ve Adala Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında Gökçeköy Mahallesi’nde İ.T.’nin(36) yasa dışı kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Adli mercilerden alınan arama kararı sonrası, ekipler İ.T.’nin bahçesinde ve ikametinde arama yaptı. Drone destekli yapılan operasyonda zeytinlik bahçesinde boyları 10 santimetre ile 2 metre arasında değişen 87, ikametinde ise saksılarda ekili 24 kök olmak üzere toplam 111 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bahçeden ve saksılardan sökülen kenevirler imha edilirken, İ.T.’nin gözaltına alındığı öğrenildi.

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