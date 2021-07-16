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MHP’li başkandan Tunç Soyer’e sert tepki MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal: “Siyasi şov yapmayın. İzmir’in sorunlarını Manisa’dan çözemezsiniz” “Sayın Soyer, Gediz için, Körfez için ne yaptın? Nif Çayı zehir saçarak İzmir’den ilimize gelip, Gediz’e dökülüyor”

İHA

MHP’li başkandan Tunç Soyer’e sert tepki MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal: “Siyasi şov yapmayın. İzmir’in sorunlarını Manisa’dan çözemezsiniz” “Sayın Soyer, Gediz için, Körfez için ne yaptın? Nif Çayı zehir saçarak İzmir’den ilimize gelip, Gediz’e dökülüyor”

MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban’ın Gediz Nehri ile ilgili yaptıkları açıklamalara sert cevap verdi. Baysal, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve partisinin Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Manisa’mızda içi boş ve mesnetsiz açıklamalarda bulunmuşlardır. Diyalog kurma söylemi ile çıkılan yolun maalesef ki Gediz’i kurtarmak için olmadığı, siyasi bir şov olduğu ortaya çıkmıştır” dedi.
MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban’ın, gerçeklerle bağdaşmayan açıklamalarına sert cevap verdi. Baysal, üç dönemdir MHP belediyeciliğini en güzel şekilde yansıtan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yatırımlarıyla yılların kangren olmuş çevre sorunlarının çözüme kavuşturulduğunun altını çizerek, “Sayın Tunç Soyer, siz önce İzmir’in atık su sorununu, içme suyu sorununu, çöp sorununu çözün. Menemen Harmandalı Dağı adeta çöp dağı olmuş, çöpler kente doğru akıyor. Yerleşime açtığınız alanda insanları zehirliyorsunuz. Çöplerin suları denize ve yeraltı sularına karışıyor. Bir çevre felaketine seyirci kalıyorsunuz. Algı ve hedef saptırmak için Manisa’ya geldiğiniz, yapılan ziyaretlerin ve açıklamaların çevre kirliliği ile bir ilgisinin olmadığı o kadar aşikar ki sizlere artık vatandaş da inanmıyor. İzmir, 36 yıllık bir büyükşehir belediyesi. Manisa ise henüz 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi olmasına rağmen 2017 yılında Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli depolama tesisinin inşaatını tamamlayarak faaliyete aldı. Bu tesis, il genelindeki katı atık transfer istasyonlarından gelen günlük 650 ton çöpün hem bertarafını sağlıyor hem de geri dönüşümünü yaparak ekonomiye kazandırıyor. Bununla birlikte Manisa’daki 84 adet vahşi depolama alanının rehabilitasyon çalışmaları da büyük bir özenle devam ediyor. İzmir, henüz kendi çöp sorununu çözüme kavuşturamazken Sayın Tunç Soyer’in Manisa’ya gelerek siyasi şov yapması; Güzel İzmir’in doğasına, insanına ve geleceğine büyük bir haksızlıktır” dedi.

“Nif Çayı zehir saçıyor, İzmir’in kanalizasyon atıkları yıllardır Körfez’in merkezine akıyor”
Baysal açıklamasının devamında, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Körfez için ne yaptığını sordu. Baysal, “Sayın Başkan, Gediz için, Körfez için ne yaptın? Nif Çayı zehir saçarak İzmir’den ilimize gelip, Gediz’e dökülüyor. Gediz, neredeyse açık denize dökülürken İzmir’in kanalizasyon atıkları yıllardır Körfez’in merkezine akıyor. Bu sorunu ne zaman çözmeyi düşüyorsunuz? Şunu bilmenizi isterim ki İzmir’in sorunlarını Manisa’dan çözemezsiniz” ifadelerini kullandı.

MASKİ, 6 yılda 6 modern tesis inşa etti
Gediz’i kurtarmak için MASKİ tarafından önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan İl Başkanı Baysal, “Kütahya, Uşak, İzmir ve ilimiz sınırları içerisinden geçen Gediz’i kurtarmak için en fazla yatırımı biz yapıyoruz. Sizin sahip çıkmadığınız Gediz’e MHP’li bir Büyükşehir Belediyesi sahip çıkıyor. MASKİ, atık su arıtma tesislerine bugüne kadar 321 milyon TL yatırım yapmıştır. 19 atık su arıtma tesisi başarılı bir şekilde işletilmektedir. 6 yıl gibi kısa bir sürede Manisa merkez, Turgutlu, Alaşehir merkez, Soma, Gördes ve Alaşehir Kavaklıdere mahallemize modern tesisler inşa edilmiştir. Sarıgöl’e de yeni bir tesis yapılıyor. MASKİ kurulmadan önce, elektrik faturası ve yüksek işletme maliyetleri nedeniyle çalıştırılamayan tesisleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün çalıştırdı. 2014 yılından önce nüfusun yüzde 34’üne atıksu hizmeti verilirken bugün geldiğimiz noktada yüzde 77 seviyelerine çıktık. Yeni yapılacak tesislerle yüzde yüz seviyesine de kısa süre içerisinde ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” açıklamalarında bulundu.

“Siz önce İzmir’in ve İzmirlilerin sorunlarına çözüm üretin”
İl Başkanı Baysal açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:
“İçme suyunu dahi kullandığın kardeş şehrine gelip böylesine mesnetsiz ve talihsiz açıklamalarda bulunmak, dersine çalışmadan, yapılan yatırımlardan bihaber olarak yalan yanlış beyanda bulunmak ancak size yakışırdı. Yine kendinize yakışanı yaptınız. Üçüncü hizmet döneminde olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, üretken belediyecilik anlayışı ile Manisa’mızın kangren haline gelen sorunlarının üzerine kararlılıkla gitmiş; gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çok önemli hizmetleri hayata geçirmiştir. MHP belediyeciliğini en güzel şekilde ülkemize yansıtan Sayın Cengiz Ergün’ün yaptıklarının onda birini İzmir’imiz için yapsaydınız, şu an çok farklı şeyler konuşulur, güzel İzmir geleceğe güvenle bakardı. Herkes kendi işini yapsın. Unutmayın ki güneş balçıkla sıvanmaz. Siz önce İzmir’in ve İzmirlilerin sorunlarına çözüm üretin.”

Tunç Soyer ne demişti?
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Manisa ziyareti kapsamında, “Var olan arıtma tesisleri çalıştırılmıyor; çünkü elektrik parası ödemek istenmiyor. Sadece elektrik parası ödememek için arıtma tesisini çalıştırmayan işletmelerle biz bu nehri kurtaramayız." iddialarını dile getirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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