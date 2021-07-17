8 yaşındaki Ali´nin helikoptere binme hayali gerçek oldu

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA´da, kalbindeki kitle nedeniyle ağustos ayında ameliyat olacak Ali Güler´in (8), helikoptere binme hayali gerçek oldu. Vali Yaşar Karadeniz´in talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan havadan denetimde Ali Güler de helikoptere bindi.
Manisa´da, 1,5 yıl önce kalbinde kitle bulunduğu tespit edilen Ali Güler´in ailesi, oğullarının en büyük hayali olan helikopterle uçma isteğini gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi´ne (CİMER) talepte bulundu. Manisa Valiliği´ne yönlendiren talep sonrası Vali Yaşar Karadeniz, doktorlarından sağlık yönünden sakınca olmadığına dair rapor istedi. Raporun olumlu çıkması üzerine Vali Karadeniz, Ali´nin bu isteğinin gerçekleştirilmesi yönünde talimat verdi. İl Jandarma Komutanlığı´nda misafir edilen Ali Güler ve annesi Hatice Güler, yapılan havadan denetimde askeri personelle birlikte helikoptere bindirildi.
Uçuş sonrası Ali Güler, hayalinin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-07-17 09:28:56
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