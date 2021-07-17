Manisa'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serkan ÖZDEMİR/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Oğulcan Çetin yönetimindeki 45 J 0519 plakalı minibüs, kavşakta, Yıldıray Yeşili'nin kullandığı 45 ZA 7753 kamyonet ile çarpıştı. Kazada kamyonetteki Gökhan Çalışkan ve Aydın Bilgin ile minibüsteki Ekrem Bozan, Hayriye Tekin ve Zeynep Öztürk yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Serkan ÖZDEMİR

2021-07-17 10:11:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.