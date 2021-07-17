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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli’de gıda bankasıyla yüzler gülüyor

İHA

Salihli’de gıda bankasıyla yüzler gülüyor

Salihli Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlamında en önemli projelerinden olan Gıda Bankası, 2015 yılından bu yana sürdürdüğü gıda yardımlarıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor.
2015 yılında Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından Avar Caddesinde açılan Gıda Bankasında başta gıda ve temizlik olmak üzere 36 çeşit ürün ile 1.500 ihtiyaç sahibi vatandaşa hizmet veriliyor. Paranın geçmediği Gıda Bankasında, ihtiyaç sahibi vatandaşlar, kendilerine verilen kartlarla istedikleri ürünleri seçerek alışverişlerini yapıyor.
Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek ekibi, korona virüs salgını döneminde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile Gıda Bankası hizmetinden faydalanan ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarını gıda paketlerini evlerine ulaştırdı.
Pandemi döneminde ilçe merkezi ile mahallelerde 20 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıttıklarını açıklayan Başkan Zeki Kayda, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Sosyal belediyecilik anlayışını her zaman ön planda tuttuklarını vurgulayan Başkan Kayda, “Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Gıda Bankası ile ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyoruz. Salgın döneminde zor ve sıkıntılı bir süreç yaşadık. Belediyemiz Gıda Bankası hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın evlerine gıda paketlerini ulaştırdık. Her zaman yardıma muhtaç insanımızın onuru kırılmadan, gururu incinmeden yardım edebilme çabasında olduk. İstiyoruz ki Salihli’de yardıma muhtaç, mutsuz bir ailemiz kalmasın. Onların yüzündeki gülümseme, bize bütün yorgunluğumuzu unutturuyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” diye konuştu.

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