Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü uçuruma yuvarlandı

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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracının uçuruma düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Kaza Manisa’nın Yunusemre ilçesi Büyüksümbüller Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Büyüksümbüller istikametinden Muradiye istikametine seyir halindeki İzzettin Ç., 45 AEB 795 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan araç içerisinde sıkışan sürücü İzzettin Ç., itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin çabalarıyla araçtan çıkarıldı. Ağır yaralandığı belirlenen İzzettin Ç., hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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