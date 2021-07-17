Yaralı leylek tedavi altına alındı

Manisa’nın Salihli ilçesi Eldelek Mahallesi’nde bir duyarlı vatandaş tarafından mahalle içinde bulunan leylek, ekipler tarafından tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eldelek Mahallesi’nde yaşayan duyarlı bir vatandaş mahallede yaralı bir leylek buldu. Kanadından yaralı leyleği bulan vatandaş hemen Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Haber alan ekipler olay yerine giderek yaralı leyleği teslim aldı.

Belediye Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı tarafından ilk tedavisi yapılan leylek, daha sonra Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Buradaki tedavinin ardından leyleğin doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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