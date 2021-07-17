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Uçuruma yuvarlanan araçtan yara almadan kurtuldular

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan dede ve 5 torunu yara almadan kurtuldu.

Uçuruma yuvarlanan araçtan yara almadan kurtuldular

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan dede ve 5 torunu yara almadan kurtuldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm kesiminden dönen Adem Tekin (51) yönetimindeki 45 AFT671 plakalı otomobil Girelli Mahallesi'nden Bahadır Mahallesi yönüne giderken Mehmetçikler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metre uçuruma uçtu. Ağaçlara takılarak durabilen otomobilde bulunan Adem Tekin torunları Nazlı Tekin (14), Serdar Tekin (16), Sevinç Tekin (17), Emine Tekin (5) ve Eda Tekin (5) yara almadan kurtuldu. Saat 14.30 sıralarında üzüm kesme işinden dönen ailenin şans eseri yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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