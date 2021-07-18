Sarıgöl esnaf kefalette yeni başkan Aktaş oldu

Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin genel kurulunda Hüseyin Aktaş yeni başkan seçildi.

Sarıgöl Kapalı Tuhafiye Pazarı'nda gerçekleşen kongrede iki aday yarıştı. Kongrenin divan başkanlığına Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Çınar oy birliği ile seçildi. Yapılan seçimde Hüseyin Aktaş 255 oy alarak yeni başkan seçilirken, rakibi olan Gökhan Yener ise 186 oyda kaldı. Oyların sayılmasının ardından yeni başkan seçilen Hüseyin Aktaş, kooperatif üyelerine teşekkür etti.

Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu: ’’Hüseyin Aktaş, Mehmet Erdoğan, Cengiz Okumuş, Erol Yılmaz, Mehmet Karaoğlan"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.