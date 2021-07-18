80 bin TL harcadığı minibüsünü karavana çevirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir esnaf, ikinci el olarak aldığı minibüse yaklaşık 80 bin TL masraf yaparak, mutfak, banyo, tuvalet ve 5 kişilik yatağı bulunan bir karavana çevirdi.

Alaşehir’de esnaf olan Mesut Yılmaz (48), karavanlara olan merakı sebebiyle ikinci el bir minibüs alarak, karavan yapmaya karar verdi. Yaklaşık 80 bin TL masraf yapan Yılmaz, minibüsü; üzerinde güneş enerjisi, içerisinde 5 kişilik yatak, mutfak, yemek yapmak için ocak, banyo ve tuvalet gibi tüm ihtiyaçların karşılanabileceği bir karavan haline getirdi. Yaşadığı süreci anlatan Mesut Yılmaz, "2004 model bir minibüs aldım. Minibüsü dizayn ederek, karavan haline getirdim. Karavan turizmini seviyorum, karavana ve karavan turizmine uzun yıllardır merakım vardı. Hafta sonları ailemle birlikte istediğim yere tatile çıkıyorum, pazartesi sabah işyerimde oluyorum. Hem değişik yerler görüyorum, hem de işimi yapıyorum. Bundan böyle minibüsleri alarak, karavana çevirmeyi planlıyorum. Bu alanda da faaliyet göstermek istiyorum. Bu alanda karavanların fiyatları tasarlara göre 85 bin TL ile 300 bin TL arasında değişiyor" dedi.

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