Manisa'da makilik yangını (1)

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Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale başlattı.

Yuntdağ bölgesine bağlı kırsal Demirci Mahallesi´ndeki makilik alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. Bölgede 4 arazöz ve 2 helikopterle havadan ve karadan müdahaleye başlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-07-18 17:01:33



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