Manisa'da kurban manzaraları



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da vatandaşlar, bayram namazının ardından kurbanlıkları için kesim yerlerine akın etti. Uyarılara rağmen bazı kurbanlıklar, çocukların gözü önünde kesildi.

Büyükşehir ile Şehzadeler ve Yunusemre belediyeleri tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinde, sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Bazı vatandaşlar kurbanlarını görevli kasaplara kestirirken, bazıları ise bıçağı eline alıp kendileri kesti. Genellikle kurban kesim yerlerinin tercih edildiği görülürken, uyarılara rağmen bazı kesimler, çocukların gözü önünde yapıldı. Kesim yerlerinde kurban kesilirken bıçağı ellerine alıp, eşlerine yardım eden bazı kadınlar, erkeklere taş çıkardı. Küçükbaş kurbanlık kesen kadınlardan Ayşen Gülcan, kurban kesimini babasından öğrendiğini ve her yıl eşine yardımcı olduğunu söyledi.

Kurban kesimiyle birlikte Manisa Şehir Hastanesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversite hastanesi olmak üzere il genelindeki hastaneler acemi kasaplarla doldu. Yaralılardan bazıları hastaneye kendi imkanlarıyla giderken, bazıları da ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Acemi kasaplardan Cahit Özen, küçükbaş kurbanlığını kestiği sırada parmağını kesti. Parmağına 5 dikiş atıldıktan sonra taburcu edilen Özen, "Kurban keserken dikkatsizliğim sonucu parmağımı kestim. Pek bir sıkıntım yok. 5 dikiş atıldı. 10 yıldır kesiyordum, ilk defa başıma böyle büyük bir olay geldi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-07-20 11:57:44



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