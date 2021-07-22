Akhisarspor başlıyor

AKHİSAR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın kadrosunda geçen sezondan kalan yerli isimlerle başlayacak. İlk etap antrenmanlarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapacak Akigo, 11-23 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kampa girecek.
Geçen sezon küme düştükten sonra kadrosundaki yabancıların serbest kalma hakkı elde ettiği, sözleşmesi biten Doğukan, Kadir ve Orhan'ın ayrılıp, Çekdar'ın kontratını tek taraflı feshettiği Akhisarspor, teknik direktörlük görevine Muhammet Yılmaz'ı getirmişti. Transfer yasağı bulunan Akigo, henüz transfer için hamle de yapmadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2021-07-22 12:11:03
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