Akhisarspor başlıyor

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AKHİSAR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın kadrosunda geçen sezondan kalan yerli isimlerle başlayacak. İlk etap antrenmanlarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapacak Akigo, 11-23 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kampa girecek.

Geçen sezon küme düştükten sonra kadrosundaki yabancıların serbest kalma hakkı elde ettiği, sözleşmesi biten Doğukan, Kadir ve Orhan'ın ayrılıp, Çekdar'ın kontratını tek taraflı feshettiği Akhisarspor, teknik direktörlük görevine Muhammet Yılmaz'ı getirmişti. Transfer yasağı bulunan Akigo, henüz transfer için hamle de yapmadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2021-07-22 12:11:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.